長7兩次推遲發射 艙內零下183℃ 「破冰」排除障礙

搭載天舟二號貨運飛船的長征七號遙三運載火箭29日發射升空。(中新社)

5月19日晚上21時40分，距離長征七號遙三火箭發射不到3個小時，指控大廳數據顯示「壓力值參數異常」，原定20日凌晨發射長征七號遙三運載火箭首次「推遲發射」。在進艙排故後再次出現異常，21日凌晨再度推遲發射。

中新社報導，長征七號火箭是名副其實的「冰箭」。「火箭在大量的低溫 燃料加注後暴露這麼長時間，這在我們航天史上是第一次」，航天科技集團一院211廠天津大火箭公司57車間副主任趙鴻飛說。

火箭第一次推遲發射後，試驗隊員發現，箭體出現結冰現象。兩名總裝人員換好服裝、戴好面罩，從50公分見方的艙門鑽進了箭體。隊員頂著及密閉空間的憋悶和零下183℃的嚴寒，繼續攀爬在箭體結構件上，仔細鎮定地摸索著檢漏點，一名試驗隊員剛出艙便吐了一地。

5月20日，試驗隊員先後分4撥再次進艙排故，找到了新問題，並經過系列措施扭轉局面。但在負8小時推進劑補加之後，異常再次出現，21日發射再度推遲。

5月的海南，酷暑難耐，室外溫度36°，濕度達到了90%以上，冰箭之中，零下183℃的低溫。「冰火兩重天」考驗著長征七號火箭，也考驗著每一名試驗隊員。箭體上，氧箱前的短殼上，冰塊一個接一個，大的足足有30-40厘米長，10厘米寬。隊員們用現有工具小心翼翼地鑿冰，還專門有人拿著兜子接冰，唯恐冰塊傷到產品。

對火箭異常，中國 航天科技集團一院試驗驗證定位、歸零計畫、逆流程計劃，型號辦迅速反應，為後續工作有序開展打下基礎。這批天津大火箭的總裝團隊裡，90後年輕人占90%以上。摸排故障期間，隊員們眼睛裡夾雜著紅血絲，雙腿起滿了痱子，嘴上卻說「我們還能行」。

5月25日，歸零工作接近尾聲。5月26日，模擬發射演練；5月27日、28日，加注準備。5月29日火箭推進劑加注，當晚20時55分順利發射，中國空間站天和核心艙 迎來第一位「訪客」。