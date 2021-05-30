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友華派變臉了？陸克文籲各國「抱團」對付中國

中國新聞組／北京30日電
澳洲前總理陸克文。(歐新社資料照片)
澳洲前總理陸克文。(歐新社資料照片)

以往被視為「友華」的澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）日前接受BBC訪問時，呼籲各國聯合對抗中國「經濟和地緣政治脅迫」談話，引發中國網民質疑陸克文「變臉了」。官媒發文解讀稱，陸克文只是一名受西方利益影響的政客，中國不必因此意氣用事，但也要開展鬥爭，不能任由一些國家和力量跟著美國傷害中國利益。

觀察者網報導，陸克文29日在接受BBC訪問談及中國議題時表示，在對付中國日益增長的經濟和地緣政治影響力時還是「抱團」為好，否則有被中國挑出來單獨懲罰的風險。他並說，有國家想要「駕馭中國」，但駕馭中國就意味著「對戰」，他認為中國不會喜歡這樣，但中國不喜歡某件事並不代表著不該這樣做。

對此，中國官媒環球時報發表評論「陸克文對中國變臉了嗎？」指出，陸克文以往給中國人「知華」、「友華」印象，但他在BBC的這番談話，讓許多中國人以為陸克文「變了」、「背叛中國」。事實上，陸克文從來就沒有過真正意義的「站中國」，他是一名政客，他的所有言行都服務於他本人和其政黨的利益，而澳洲、美國的西方機制對他實現這些利益的影響最大。

評論指出，陸克文的談話傳遞出兩個信號，一是澳洲挑釁中國遭到反擊後越來越難受了，二是美國發動的西方聯合對抗中國運動產生了較大影響，開始形成西方世界裡意識形態上的「政治正確」。陸克文是在迎合這兩種情緒和趨勢，為他本人和澳洲工黨營造政治平衡。 

評論認為，大部分國家、力量乃至個人都會是搖擺的。中國此時不能意氣用事，對於一些跟著美國加大嗓門批評中國的國家，就將他們等同於美國。另一方面，中國要開展鬥爭，施加中方的影響，不能任由那些國家和力量跟著美國傷害中國利益。「這是很需要智慧的、艱難的博弈。」至於像陸克文這樣討好美國、鼓吹聯合應對中國的政客，讓他自己把握其中的涼熱吧。

中國 美國 澳洲

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