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中海警船再入釣魚島海域 日提案「自衛型」動武

中國新聞組／北京30日電

日本海上保安總部29日稱，中國海警局4船隻駛入了尖閣諸島（中國稱釣魚島）附近的日本領海，航行了約8小時。這是25日以來中國公務船再次駛入領海，是今年第20天。為牽制中國船隻，日本維新會和國民民主黨向國會提交自衛隊法的修正案，允許隊員在不超出自衛範圍的情況下使用武器。

共同社報導，中國海警局2艘船隻從凌晨2點55分前後、另2艘船隻從上午8點40分前後陸續駛入了尖閣諸島附近的日本領海。最初的2艘在南小島東南方約25公里的海上，做出了試圖接近正在作業的3艘日本漁船的動作。4艘中國船從上午10點45分前後起，好像是追著漁船一樣駛離了領海。1艘中國船搭載了類似機關炮的裝置。

NHK報導，為反制中國船隻進入領海，日本維新會和國民民主黨首次聯合提案。在自衛隊法修正案中明確規定，自衛隊須承擔中國海警局的船隻的警戒監視和情報收集活動。在執行警戒監視活動時，若遇到隊員的生命受到威脅時，則允許隊員在不超出自衛範圍的情況下使用武器。

目前在日本眾議院擁有最多議席數的在野黨立憲民主黨，也同樣擬向國會提交有關強化海上保安廳的法案。

中國外交部發言人華春瑩強調，釣魚島及其附屬島嶼是中國領土不可分割的一部分。中方在釣魚島海域開展巡航執法活動，是行使本國固有權力，正當合法。希望日方能端正心態，體現出對中國主權的尊重以及對維護地區和平穩定的誠意。

中國 日本 民主黨

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