中船泊中業島數月不走 菲再提撤離

中國 與菲律賓針對南海海上主權再起爭議，數百艘中國船隻停泊在菲律賓200海里專屬經濟區內長達好幾個月，引來菲方不滿。儘管中方此前稱這些漁船僅是為避風才停留，菲外交部昨天仍提出抗議，並要求中國立即撤離這些船舶。有報導稱這是菲律賓總統杜特蒂 自2016年上任以來，菲方至少第84次對中國提出外交抗議。

法廣報導，逾200艘中國船隻停泊在菲律賓200海里專屬經濟區內長達至少3個月，馬尼拉和北京 間緊張局勢也因此升高。菲國政府表示，菲方認為這些船隻是由民兵操作，而北京當局則指它們僅是為了躲避惡劣天氣的漁船。

對此，菲律賓外交部29日針對「中國海上資產與漁船在中業島附近的持續部署、長期存在和非法活動」提出外交抗議。路透社說，菲方要求中國撤離這些船舶。

菲律賓外交部在聲明中稱：「希望島（Pag-Asa Island，中國稱中業島）是菲律賓不可分割的一部分，菲律賓對其擁有主權和管轄權。」中業島距離菲律賓本島451公里，是菲律賓在南沙群島佔領的八個礁石、淺灘和島嶼中面積最大的一個。

中央社報導稱，這是杜特蒂自2016年上任以來，至少第84次對中國提出外交抗議。 中國駐馬尼拉大使館則於當天下班時間前尚未做出回應。

自由亞洲電台報導，2016年海牙國際仲裁法庭裁定中國宣稱擁有南海島礁和島嶼九成主權的主張無效，菲律賓當時贏得國際支持，但北京至今不承認裁決。中國在距中業島約25公里南沙群島渚碧礁（Subi Reef）建立了一座有跑道、機庫和地對空飛彈的小型城市。