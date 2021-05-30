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天舟二號升空送貨 快遞魚香肉絲、宮保雞丁上太空

中國新聞組／北京30日電
中國「天舟2號」貨運太空船29日晚，在海南文昌航天發射場發射升空，8小時後與「天和」核心艙在地球軌道上交會對接成功。(Getty Images)
中國「天舟2號」貨運太空船29日晚，在海南文昌航天發射場發射升空，8小時後與「天和」核心艙在地球軌道上交會對接成功。(Getty Images)

搭載天舟二號貨運飛船的長征七號遙三運載火箭29日成功發射，天和核心艙經過近30天的在軌運行等待後，將首次迎來貨運飛船的到訪，簽收第一個太空「快遞」。天舟二號除了攜帶3名航天員3個月消耗品、2套艙外航天服及平台物資外，還帶去了美味可口的中式美食，諸如川菜的魚香肉絲、宮保雞丁等配菜。

澎湃新聞報導，在發射神舟載人飛船之前，也需要先向空間站發射貨運飛船，將各種「糧草」提前送到，因此貨運飛船也被很多人稱為「太空快遞員」。

根據空間站建設計畫，下個月中國將發射神舟十二號載人飛船，3名航天員乘坐飛船前往核心艙。3名航天員要在核心艙工作生活約3個月的時間，因此要為他們備足各種生活物資。

空間站的食物可謂太空一絕，讓人隔空垂涎。中國的航天食品有不少傳統中式菜品的身影，具有明顯的中式特色。食物不僅有主副之分，講究葷素搭配，更有獨特的風味，甚至人人皆知的魚香肉絲、宮保雞丁……都出現在航天員的美食列表裡。

艙外航天服是航天員出艙活動的必要裝具。航天服主要分為艙內航天服和艙外航天服。艙外航天服是執行太空出艙任務時穿著的，航天器的很多功能都濃縮到衣服上。這套服裝分為6層，具有防輻射、防高低溫、壓力調整等作用，還具備生命保障系統。相比艙內航天服，艙外航天服重量一般有120多千克。

報導指出，除了生活物資以外，天舟二號還帶去了推進劑。在對接期間，天舟二號將為核心艙進行燃料加註與姿態控制。

此外，天舟二號還將帶去實驗設備、實驗資料等物資，等到神舟十二號飛船將航天員送至天和核心艙，再由航天員在軌取出並安裝。

空間站如何管理這麼多貨物呢？航天科技集團五院天舟二號貨運飛船系統主任設計師楊勝指出，航天員通過掃描二維碼的方式，便能獲得貨物的位置信息和產品信息，同時該系統對產品信息的庫存數量還能做到動態掌控，讓空間站貨物一分一厘的變化都記錄下來，從而確保航天員的工作生活更輕鬆便捷。

天舟2號貨運船29日升空，為天和核心艙快遞太空人生活物資，圖為列入清單的川菜宮保...
天舟2號貨運船29日升空，為天和核心艙快遞太空人生活物資，圖為列入清單的川菜宮保雞丁(本報資料照片)。
天舟2號貨運船29日升空，為天和核心艙快遞太空人生活物資，圖為列入清單的川菜魚香...
天舟2號貨運船29日升空，為天和核心艙快遞太空人生活物資，圖為列入清單的川菜魚香肉絲(本報資料照片)。

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