立陶宛「背叛」後…王毅邀4國外長訪華 挽救中歐關係

中國 外交部28日表示，波蘭、塞爾維亞、愛爾蘭和匈牙利四國外交部長將於29日至31日訪問中國，中國外長王毅 將分別與四國代表會談，交換雙邊關係看法。此舉被視為中國近來在與歐洲關係連遭遇挫敗後的挽救行動之一。

據多維新聞報導，中國外交部發言人趙立堅28日在記者會上表示，波蘭外長拉奧（Zbigniew Rau）、塞爾維亞外長塞拉科維奇（Nikola Selakovic）、愛爾蘭外交與國防部長柯伏尼（Simon Coveney ）、匈牙利外交與對外經濟部部長西亞爾托（Peter Szijjarto）應王毅邀請赴中訪問。中方與各國將分別就雙邊關係、地區合作、中歐關係等共同關心的問題交換看法。中方期待進一步與四國增進政治互信，深化各領域務實合作，共同推動疫後經濟復甦，為中國同四國關係發展注入新動力，促進中歐關係積極全面均衡發展。

中國與歐洲關係從今年初開始遭遇挫折。今年3月，中國因為不滿歐盟以人權問題為由制裁中國，中方也以制裁反擊後，歐洲會議5月20日以壓倒性票數通過凍結中歐投資 協定的決議。中歐投資協定去年12月30日才剛談成，但仍需要各成員國國會以及歐洲議會的通過才能正式生效。

隨後，中國與中東歐國家的「17+1」合作機制也傳出裂痕。立陶宛5月22日宣布退出「17+1」，立陶宛外交部長蘭斯伯格斯（Gabrielius Landsbergis）表示，該國不再參與「17+1」的倡議，也敦促其他歐洲國家退出。蘭斯伯格斯今年3月曾表示，「17+1」會分裂歐盟，應該用「27+1」來取代與中國的關係。