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推「科技自立」搶核心技術 習：中國教育能培養出大師

中國新聞組／北京29日電
中國國家主席習近平28日出席中國科學院、中國工程院院士和中國科學技術協會全國代表大會。（新華社）
中國國家主席習近平28日出席中國科學院、中國工程院院士和中國科學技術協會全國代表大會。（新華社）

中國科學院第20次院士大會、中國工程院第15次院士大會和中國科學技術協會第10次全國代表大會28日在北京人民大會堂召開，中國國家主席習近平出席並發表演說，內容提到要堅持把「科技自立自強」作為國家發展的戰略支撐，要求通過加強原創性、引領性科技攻關，打贏關鍵核心技術攻堅戰。

香港經濟日報報導，習近平表示，中國科技實力正在從量的積累，邁向質的飛躍，科技創新取得新的歷史性成就，在新冠肺炎疫情防控、民生科技領域、國防科技創新等方面取得重大成就。要加強原創性、引領性科技攻關，從中國國家急迫需要和長遠需求出發，並增強企業創新動力。

他要求，強化中國國家戰略科技力量，國家實驗室、國家科研機構、高水平研究型大學、科技領軍企業等，要自覺履行使命，多產出戰略性、關鍵性重大科技成果。「實踐證明，我國自主創新事業是大有可為的，我國廣大科技工作者是大有作為的」。

此外，習近平要求推進改革並形成支持全面創新的基礎制度，給予科研單位更多自主權，賦予科學家更大技術路線決定權和經費使用權。他並要求改革重大科技專案立項和組織管理方式，實行「揭榜掛帥」、「賽馬」等制度，做到不論資歷、不設門檻，讓有真才實學的科技人員英雄有用武之地。

在吸納和培養科技人才方面，習近平要求，建設全球人才高地，努力造就一批具有世界影響力的頂尖科技人才，穩定支持一批創新團隊，培養更多高素質技術技能人才、能工巧匠。同時要以全球視野推動創新，加強與各國科研人員的聯合研發。「我國教育是能夠培養出大師來的，我們要有這個自信」。

習近平還說，「要讓科技人員把主要精力投入科技創新和研發活動，決不能讓科技人員把大量時間花在一些無謂的迎來送往活動上，花在不必要的評審評價活動上，花在形式主義、官僚主義的種種活動上」。

據新華社報導，中共中央政治局常委、國務院總理李克強28日主持大會。中共中央政治局常委栗戰書、汪洋、王滬甯、趙樂際、韓正出席。中央黨政軍群有關部門主要負責同志、兩院院士、部分外籍院士、中國科協十大會議代表等約3000人參加大會。

來源：林仕平

中國 習近平 中共

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