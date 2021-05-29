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中國智慧車數據「禁裸奔」須存境內 福特、BMW都配合

記者李仲維／綜合報導
中國國家網信辦近日發布「汽車數據安全管理若干規定（徵求意見稿）」，要求汽車製造商須在中國境內存儲數據，如要將數據發送至海外，須獲得官方同意；特斯拉已宣布在中國建立數據中心。（中新社）
中國國家網信辦近日發布「汽車數據安全管理若干規定（徵求意見稿）」，要求汽車製造商須在中國境內存儲數據，如要將數據發送至海外，須獲得官方同意；特斯拉已宣布在中國建立數據中心。（中新社）

中國官方對電動車數據的監管力道越來越強，除了特斯拉已宣布將在中國建立數據中心，配合當局的政策，據路透報導，包含BMW、福特都跟進。官媒近期刊發評論稱，「智慧汽車不能數據裸奔」。

中國國家網信辦近日發布「汽車數據安全管理若干規定（徵求意見稿）」，要求汽車製造商須在中國境內存儲數據，如要將數據發送至海外，須獲得官方同意。外界解讀，這意味中國的電動車產業面臨「強監管時代」，國際車廠的壓力日漸增大。

路透報導，除了國際電動車龍頭特斯拉（TESLA）已宣布在中國境內設置數據中心外，多家國際車廠先後表示相關的中國數據中心計畫已在推進。

據報導，福特汽車表示，已在去年上半年在中國設立一個數據中心，存放中國境內所有車輛數據；戴姆勒指出，該公司在中國設有專門的車輛後台系統，用於存儲車輛數據；BMW稱，中國的車輛數據中心正在營運，但並未透露這些中心的成立時間。

報導指，多家車廠則否認在中國中國設有數據中心，或是拒絕對此事發表意見。不過也有車商表示將會配合中國的相關規定，但「由於監管環境仍在快速發展中，現在就細節發表評論還為時過早」。

法國雷諾汽車表示，目前在中國沒有汽車數據中心。

路透日前引述消息人士稱，因為特斯拉的車內鏡頭存在安全疑慮，因此中國部分政府機關的工作人員被告知，不要將他們的特斯拉汽車停放在政府辦公區域內。

中國官方對於電動車數據的監管力道越來越強已是不爭的事實，除了推出相關的新規定外，近日官媒也藉由評論為數據監管搭建舞台。

官媒新華社旗下的財經媒體經濟參考報在21日曾刊發一篇名為「汽車智能化拒絕『數據裸奔』」的評論，文中提及，消費者對汽車數據的擔憂包含「不知道汽車數據的收集範圍和使用去向」、「網絡安全漏洞和惡意攻擊導致的汽車數據洩漏」。

該文章強調，「要用好數據就要規範數據使用，不讓數據裸奔可說是汽車智能化路上最為重要的一步」。

中國 汽車 特斯拉

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