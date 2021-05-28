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楊恆均涉竊密開審禁旁聽 擇期宣判 中澳恐再掀波

中國新聞組╱北京28日電
澳洲駐華大使傅關漢（左二）27日到達北京市第二中級法院要求旁聽被拒。（歐新社）
澳洲駐華大使傅關漢（左二）27日到達北京市第二中級法院要求旁聽被拒。（歐新社）

被控間諜罪、在中國被關押超過兩年的澳洲籍華裔作家楊恆均案，昨在北京開審，澳洲駐中國大使傅關漢（Graham Fletcher）到場欲旁聽被拒，他表示遺憾，批評案件欠缺透明度，外界憂心中澳關係恐因此案添波瀾。中國外交部發言人趙立堅27日下午則聲稱，此案涉密，不安排旁聽「合法合理」，法院將擇期宣判。

來源：YouTube

中央社引述外媒報導，對於楊恆均案採閉門審理，澳洲外長佩恩（Marise Payne）呼籲，中國應該比照國際標準給予公平審判。趙立堅27日則在中國外交部例行記者會上應詢時宣稱，中國司法機關嚴格依法審理案件，充分保障楊恆均的各項訴訟權利，充分尊重並落實了澳方探視、獲得通知等領事權。

趙立堅又說，根據中國法律，有關國家秘密的案件不公開審理，任何人不得旁聽，「這也是很多國家通行做法」。楊恆均案涉及國家秘密，依法不公開審理，不安排旁聽，「完全合法合理」。他並表示，中方堅決反對澳方無理干擾中方依法辦案，粗暴干涉中國司法主權，已向澳方提出嚴正交涉。

英國廣播公司報導指出，審訊預計會持續一天，而審訊結果則可能會延後很久。中國刑事案件定罪率是99%，楊恆均可能因危害國家安全的指控被判監禁10年以上。

楊恆均本名楊軍，曾是中國國家安全部的工作人員，在2000年入籍澳洲前，曾以多種職業掩護其真實身分。楊恆均被指以作家身分在海外活動，經常發表同情中國民運的文章。2019年1月，他從紐約飛往廣州，在機場被當局帶走後遭關押迄今。

趙立堅27日稱，北京市人民檢察院第二分院經依法審查，於2020年10月7日以「間諜罪」對楊恆均向北京市第二中級人民法院提起公訴。北京市第二中級人民法院昨天依法開庭審理。目前案件正在審理過程中，法院將擇期宣判。

美國之音報導指出，在庭審前夕，澳洲多家媒體發表了一封據稱是楊恆均3月口授給探視他的澳洲領事官員或律師的信件。

楊恆均在信中說，長達26個月「暗無天日」的關押讓他的健康每況愈下，但是他仍然「精神抖擻」，並誓言堅韌不拔地面對苦難和折磨，「沒有什麼比最大的夢魘已然降臨更讓人感到輕鬆。我現在已經沒有恐懼了。我也絕不會妥協」。

美國之音指出，目前並不清楚這封信的原文是中文或英文，對楊恆均信件的引述全部翻譯自英文報導。

楊恆均。（路透資料照片）
楊恆均。（路透資料照片）

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