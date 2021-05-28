華府想與北京熱線？共軍：兩軍始終保持直通管道

華府日前曾稱希望創造多種管道與北京溝通，以避免與中國 發生的意外事件升級。中國大陸國防部 發言人譚克非27日表示，中美兩軍始終保持著包括國防部直通電話在內的多管道溝通。他強調，美方不能一方面聲稱要增設熱線，另一方面卻不斷加強亞太軍力部署。

美國「外交政策」（Foreign Policy）日前引述一名美國國防部高級官員稱，華府愈來愈希望避免與中國大陸發生的意外事件升級，希望創造多種管道與北京溝通，應對中美之間日益加劇的戰略競爭，防止潛在衝突的爆發。

譚克非則稱，建立熱線的目的在於增信釋疑、管控危機、防止衝突。「美方不能一方面聲稱要增設熱線，另一方面卻不斷加強亞太軍力部署，頻繁開展對華抵近偵察，甚至刻意製造艦機危險接近事件。」

他說，中方敦促美方言行一致、展現誠意，與中方相向而行，加強對話溝通，妥善管控分歧，推動兩軍關係健康穩定發展。

另外，日本2021年版防衛白皮書草案5月中旬曝光，內容指出中國大陸軍方在台灣 周邊的軍事活動趨於活絡，首度明載台灣局勢的穩定對日本的安全保障和國際社會的穩定而言，相當重要。

譚克非則稱，近段時間以來，日方罔顧國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，刻意渲染「中國軍事威脅」，無端指責中方正當合法的海洋活動，中方對此表示堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。

他又宣稱：「台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉。在這個問題上，日方最應該做的，就是牢記其當年發動的侵華戰爭給包括台灣同胞在內的中國人民帶來的深重災難，正確對待和深刻反省日本軍國主義的侵略歷史。」

譚克非並稱，中方敦促日方「以史為鑒」，面向未來，在事關中國國家主權和領土完整的問題上「謹言慎行、知所進退」，與中方一同推動兩國關係沿著正確軌道向前發展。