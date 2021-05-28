發展中美雙邊貿易 戴琪、劉鶴首度通話

中國國務院副總理劉鶴日前被傳副總理胡春華將接替其職務，在劉鶴與戴琪通話後，這樣的傳言不攻自破。（美聯社）

美國 貿易代表戴琪 （Katherine Tai）26日透過視訊，與中國 國務院副總理劉鶴完成首次對話，討論美中貿易關係的重要性，雙方認為發展雙邊貿易非常重要，並就關心的問題交換了意見，同意繼續保持溝通。這是繼3月美中外交高層對話不歡而散、軍事高層對話受阻之後，美中貿易高層首度對話。

美國貿易代表署26日透過聲明表示，在雙邊坦率交換意見中，戴琪說明美國拜登政府以勞工為中心的貿易政策，以及目前正在檢視美中貿易關係，戴琪也提出對中國有所關切的議題。

華爾街日報上周報導，中國政府考慮調整美中貿易關係主談人，打算換成更年輕的國務院副總理胡春華，不過中方尚未決定；劉鶴明年將滿70歲，超過共產黨領導圈傳統退休年齡。

根據聲明，戴琪在會中表示，期待與劉鶴接下來的討論。

劉鶴受中國國家主席習近平信賴，欽點負責對美貿易談判，2020年1月赴華府與川普簽下美中第一階段貿易協議；孰料美中關係立即因疫情大流行惡化，川普幾度揚言要廢棄這紙協議，劉鶴與時任貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）數度通話，仍期待繼續落實協議。

美國總統拜登去年底贏得選舉後，接受紐約時報專欄作家佛里曼訪問時表示，他上任後不會立即取消川普對中國加徵的25%關稅，或美中第一階段貿易協議。

戴琪在聯邦參議院財政委員會的任命聽證會上說，中國需履行第一階段美中貿易協議承諾，美國高度關注這紙協議的落實情形；在美中貿易關係上，華府會探究所有選項。戴琪當時也說，美國將檢視包含新疆地區在內的「強迫勞動」。

自由亞洲電台報導，關注中美關係的北京獨立政治評論人，政治學博士吳強指出，從劉鶴與戴琦首次通話的內容看，中美兩國貿易領域的分歧很大，「僅僅雙方繼續保持貿易本身，才是唯一的共識」。吳強認為，拜登政府已加入了新的談判元素，就是涉及到中國人權問題，這令美中貿易前景更為複雜。

中美去年初簽署首階段貿易協議，原訂每半年開會討論執行進度，但去年八月的會議一直推遲。期間中國沒有表現出落實第一階段協議的意願。根據美中協議內容，中國去年和今年會額外採購二千億美元美國貨品和服務，但根據兩地海關的數據統計，今年首四個月，中方僅完成原訂採購額的73%；如果比較美國的數據，比例更跌至60%。