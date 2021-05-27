習近平談中歐關係：管控分歧、合作共贏

中國國家主席習近平與西班牙總理桑傑士熱線。（新華社）

歐洲議會此前決定凍結中歐投資 協定，中國 國家主席習近平 昨與西班牙總理桑傑士熱線時強調，未來中歐關係既擁有新的機遇，也面臨各種挑戰，關鍵是要把握全面戰略夥伴關係大方向，妥善管控分歧，維護合作共贏的主基調。

新華社報導，習近平在通話中說，雖然發生了新冠肺炎疫情，但中歐務實合作顯示出巨大潛力，同時希望西班牙政府為推動中歐關係行穩致遠繼續發揮建設性作用。

習近平並表示，中西互為重要戰略夥伴和重要合作夥伴。中方願同西方擴大雙邊貿易往來，積極推進港口物流、智慧城市、清潔能源等合作項目，加強同拉美、非洲第三方合作，深化兩國人文交流。

桑傑士則回應，面對疫情帶來的嚴峻挑戰，各國更加需要團結合作維護多邊主義。西班牙願與中國保持高層交往，加強經貿合作，深化文化人文領域交流，歡迎中國企業赴西班牙投資合作，西班牙也願為推動歐中戰略夥伴關係發展繼續發揮積極作用。

另據商務部網站消息，商務部部長王文濤25日與法國外貿部長級代表李斯特舉行視訊會談時強調，中歐投資協定是一項平衡、高水準、互利共贏的協定，希望法方發揮積極作用，推動協定盡早簽署生效。

歐洲議會在本月20日表決通過凍結中歐投資協定，直到中方取消對歐盟政治人物的制裁為止。國務委員兼外長王毅25日在北京透過視訊出席慕尼黑安全會議「中國專場」活動時也強調，中方始終認為合作是中歐關係的大方向，中歐投資協定高度互利，非單方面的照顧和恩賜，不接受將經貿問題政治化；在中歐之間搞政治對抗和經濟脫鉤，不符合歐方利益，也不可能長久。

習近平昨天並和蒙特內哥羅總統久卡諾維奇通電話。習近平表示，在共建「一帶一路」和中國─中東歐國家合作等機制帶動下，兩國交通基礎設施建設、能源等重點領域合作成果突出，中方願繼續提供力所能及的支持，推動構建人類衛生健康共同體。久卡諾維奇回應，歡迎更多中國企業開展投資合作。