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BBC：中加大監控拍臉辨識情緒 維族人成「小白鼠」

編譯陳韋廷／報導
設在新疆大阪城的「再教育營」。(路透資料照片)
設在新疆大阪城的「再教育營」。(路透資料照片)

英國廣播公司(BBC)報導，中國持續加大對新疆維吾爾族的監控力道，當局已在新疆測試可拍攝維族臉部表情，以分析情緒並判斷其意圖的人工智慧新科技。而近日沸沸揚揚「維吾爾特別法庭」將開庭一事，中國外交部發言人趙立堅痛批此根本是「謊言製造機」。

報導說，一名軟體工程師說，新疆警察局已安裝這套人工智慧情緒偵測軟體，人權觀察組織在看到證據後表示此舉令人感到震驚。

新疆有一千兩百萬維吾爾少數民族，大部分為穆斯林。BBC報導，當地居民天天受到監視，也是備受爭議的「再教育營」 所在地，人權組織稱這些再教育營是在高度維安下的拘留營，關押逾百萬人。北京否認這些指控。

匿名接受BBC採訪的軟體工程師，展示五名遭拘留維族人照片，並指這些人均接受情緒辨識系統測試。

他說，「中國政府將維吾爾族當作各種實驗的測試對象，就像實驗室裡的老鼠一樣」，並提到在新疆警察局安裝情緒偵測鏡頭的情況， 「我們將鏡頭放置在距離受測對象三公尺之處。它跟測謊器類似，但技術更先進」，受測者則被綁在一張椅子上，腰部、足踝被鐵環套住，接受測試。

他還談到改善該系統偵測分析臉部表情及皮膚毛孔細微變化的方法，並指這套系統目的是在「毫無任何可信證據情況下進行預先判斷」，會在偵測後製作一個圓餅圖，紅色部分代表負面或焦慮心理狀態。

人權觀察組織中國部主任李察遜說：「這是令人震驚的事，人們被簡化為一個圓餅圖，還處於高度強制環境中，承受巨大壓力，可想而知心理會有多緊張，但此情緒卻被認為具有犯罪意圖，我認為這問題非常嚴重。」

中國駐倫敦大使館則未對新疆使用這套情緒辨識軟體問題做出回應。

澎湃新聞報導，近日成立的「維吾爾特別法庭」將在英國對所謂涉疆種族滅絕開庭進行聽證。中國外交部發言人趙立堅對此駁斥「謊言製造機」、沒有法律依據；新疆維吾爾自治區政府也在北京舉辦涉疆問題新聞發布會上，痛批「維吾爾特別法庭」。

趙立堅指出，「維吾爾特別法庭」既不能代表廣大維吾爾族民眾，也根本不是法庭，它是個特別的「謊言製造機」。他稱這是反華分裂組織世維會勾結反華勢力拼湊出來的，專門生產推銷謊言，攻擊抹黑新疆，干涉中國內政。其最終目的就是為了以疆制華。

維吾爾 新疆 中國

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