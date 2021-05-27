中首次超越德 成為英國最大進口來源國

自1997年以來，德國 曾一直是英國 最主要的進口市場。據英國國家統計局25日公布的數據顯示，中國 首次取代德國，成為英國最大的單一進口市場。但作為一個整體，歐盟仍然是英國最大的貿易夥伴。

觀察者網引述英國衛報報導，英國國家統計局表示，自2018年初以來，英國從中國進口的商品額增長了66%，2021年第一季度達到169億英鎊。同期從德國的進口下降了四分之一，至125億英鎊。

去年，中國是首個從疫情中恢復的大國，也是唯一一個實現全球貿易增長的大國，對華貿易增加的部分原因在於英國對進口自中國用於口罩和個人防護裝備（PPE）的紡織品的需求。英國因疫情封鎖期間，英國對中國電器產品的需求增加，也促使進口額增長。

而自2019年4月以來，由於英國脫歐進程帶來的不確定性，英國從德國的進口額一直在下降。新冠肺炎疫情也影響了德國汽車的生產和出口。

數據還顯示，同2018年一季度相比，今年前三個月英國與歐盟國家的貨物貿易總額下降了23.1%，同期英國與非歐盟國家的貿易總額僅下降0.8%。

分析稱，造成這一趨勢的原因在於英國強生政府與布魯塞爾達成的脫歐協議使得英國向歐洲貨物出口需面臨新的邊境檢查。