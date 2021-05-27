小米被移出美投資黑名單 雷軍激動留言「我們贏了」

小米被美移出投資黑名單，集團董事長雷軍激動寫下「我們贏了」。(路透資料照片)

小米 集團26日在港交所公告，美國 哥倫比亞特區地方法院在美東時間25日宣布最終判決，解除了美國國防部對於小米「中國 軍方公司」的認定，正式撤銷美國投資者購買或持有本公司證券的全部限制。CEO雷軍在網上激動留言「我們贏了」。而另一間監控設備製造商杭州海康威視則被一份報告披露與中國軍方存在長期聯繫。

受此利多消息影響，小米昨天股價大漲1.4%，收在港幣28.15元。

據了解，今年1月中，小米集團等九家中國企業，遭列入涉嫌與中國軍方有關聯企業的黑名單，根據相關投資禁令，美國投資者需在今年11月11日前出售所持「黑名單」公司的股份，美國法院昨天的最終判決，解除對投資小米股票限制。

此前因為該投資禁令，讓多家指數公司將小米從指數名單中剔除，美國法院的最終判決，也讓國際指數公司富時羅素宣布，將小米重新納入富時全球股票指數系列（FTSE GEIS）及相關市值加權指數。

小米董事長兼CEO雷軍本人第一時間在微博貼出該公告，並留言表示「我們贏了」，隨後，小米合夥人兼中國區總裁盧偉冰、小米新媒體總監等均在微博上跟進表示「我們贏了」，激動之情溢於言表。

彭博報導指出，小米與美國國防部達成和解協議，標誌着中國科技企業在與美國政府的交鋒中獲得罕見的勝利（rare victory），因為中美兩國在貿易、人權、香港等問題上存在不少分歧。

另據華爾街日報5月26日援引監控行業研究機構IPVM發布的報告披露，全球最大監控設備製造商「杭州海康威視」與中國軍方存在長期聯繫，其中包括與中國武器專家的交流，並向中國空軍供應攝像頭和無人機等。

據悉，海康威視2019年向中國空軍出售了無人機和其他附屬設備，並在2014年被視為中國軍方的一家頂級供應商。今年3月，中國國家電視台播放的畫面更顯示：一名士兵手持帶有海康威視標識的無人機干擾步槍，跪在地形崎嶇之處，測試該設備在零下溫度或高海拔等極端條件下的使用情況。

美國國防部去年把海康威視列入技術和採購管制黑名單，海康威視則對此提出異議。但上述報告披露的內容，為外界了解海康威視提供了新的線索。不過，這篇文章已從華爾街日報網站撤下。