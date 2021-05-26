轟20再解密？專家一看：可攻第2島鏈、10年內投入使用

「現代兵器」公開的轟20的設計圖像。（取材自國防時報排頭兵）

解放軍 自2016年9月宣布研發新一代遠程轟炸機以來，有關轟20設計、性能等等猜測不斷，網上更不時出現轟20試飛消息。最新一期「現代兵器」月刊刊登「蒼穹戰神」新型轟炸機圖像，為轟20設備解密。有軍事分析家認為，轟20戰略優勢是能打擊很遠的目標，也許可以達到第二島鏈和更遠的地方

德國之聲報導， 2016年9月1日，中國 空軍司令員馬曉天首次表示，中國正在研發新一代遠程轟炸機。2018年5月8日，中國西安飛機工業集團宣傳片「大國起飛」在片尾展示了一款被幕布遮蓋的新機型，被認為可能是此前所說的或被命名為轟20的遠程轟炸機。

俄羅斯「軍工信使」周報網站曾報導稱， 轟20隱形轟炸機最大航程可達1萬2000公里，作戰巡邏半徑6000公里，最大載彈量不低於20噸。不過，直到2020年10月，中國軍事專家也只是表示中國正在研制新一代戰略轟炸機。

最新一期「現代兵器」月刊封面刊登一幅戰略轟炸機圖像，標注為「蒼穹戰神」。包括四張由計算機生成的H-20的圖片，顯示該機有一個武器艙，兩個可調節的尾翼，一個雷達陣列，兩側有隱身進氣口，都覆蓋深灰色雷達吸收材料。

該雜誌4月也曾刊出「轟20全狀態解析圖」，展示了主彈艙、可變角度全動尾翼等設計。

來源：环球战备

另據南華早報指出，轟20將配備核導彈和常規導彈，最大起飛重量至少為200噸，有效載荷高達45噸，預計將以亞音速飛行，並可以發射四枚高超音速隱形巡航導彈。

報導援引簡氏公司（Janes）戰機專家和亞太防務分析師喬恩‧格雷瓦特（Jon Grevatt）說，圖片顯示轟20優先考慮的是隱形和遠程，而不是速度，「這意味著該飛機的戰略優勢是，它將能夠作為他們所謂的戰略轟炸機進行打擊，能夠打擊很遠的目標，也許可達到第二島鏈和更遠的地方」。他還稱，「這意味著它將威脅到美國 在亞太地區的資產和利益。如果這架飛機能夠投入使用，它有可能改變遊戲規則」。

在美國的外交政策島鏈戰略中，所謂第二島鏈覆蓋了美國在日本、關島、菲律賓和其他國家的基地。格雷瓦特預計，轟20可以在2020年代末前投入使用。