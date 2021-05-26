轟20設計圖引熱議 環時：假消息、腦補

「南華早報」報導的截圖。（取材自環球時報）

而另一組被境外媒體熱炒為「設計圖「的圖片，是該雜誌第四期的一個彩圖，標題為「新型轟炸機想像圖」，並未提到中國。（取材自環球時報）

近期中國 「轟20」戰機再度成為軍事迷的話題，因為有許多報導稱「中國公開下一代戰機轟20的設計圖」，並刊出多張電腦繪製的戰機圖片。不過，環球時報指出，這些圖片根本與轟20無關，一切都是「境外媒體」的炒作，是一個徹底的「假消息」。

環球時報報導稱，香港媒體「南華早報」最先在25日刊出的文章中，指出中國內地軍事雜誌「現代兵器」最新一期中，公開了4張電腦繪製的轟20戰機設計圖。展示了武器艙、尾翼、隱形進氣口等裝備；報導並引述軍事專家分析，稱轟20可以打擊第二島鏈，威脅美國 在亞太的資產和利益。

部分台灣 媒體也引述南華早報的內容進行報導，並以「陸官方首曝轟20可攻第二島鏈2020年代末料發揮戰力」為重點報導。

環時報導則稱，上述報導都是移花接木、自己腦補的假消息，「難道中國新型轟炸機的研製進展已經到了國內一家軍事雜誌都知道設計圖的地步了嗎？」

環時指，「境外媒體」所指的中國軍事雜誌圖片，實際上並非刊發於該雜誌的同一期，其中一張是該雜誌第六期的封面，另外的則是第四期雜誌的彩圖，是同一個軍事愛好者自己繪製的。而無論是哪一張圖，該雜誌都沒有說過這些是中國的轟20；所謂專家分析的戰機參數，也是這些專家自己「腦補」的。

環時指出，該雜誌第六期的封面故事說的都是美俄轟炸機的發展，根本沒提到中國。至於第四期雜誌的彩圖，標題為「新型轟炸機想像圖」，也並未提到中國。

雜誌第六期封面。（取材自環球時報）

環時表示，按中國官方的習慣和傳統，不可能選擇一份軍事科技類雜誌來首次公布重大型號的核心信息。

環時接著批評，「境外媒體」之所如此報導，是「揣著明白裝糊塗」，任何軍事專家都應該看得出來這些所謂轟炸機設計圖有很多不合理的設計。

來源：环球战备