普亭通話楊潔篪：推動中俄全面戰略夥伴

中俄戰略安全會談可能會涉及中俄聯合努力抗擊全球新冠疫情，反擊美國和西方的「誣蔑行動」。（新華社資料照片）

中國 與俄羅斯 25日在莫斯科舉行戰略安全磋商。中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通與俄羅斯總統普亭通電話，傳達習近平的問候。此次安全會談應對「世紀疫情」和「百年變局」並發展中俄全面戰略協作夥伴關係。面對與美國 關係緊繃現況，環球時報引述學者意見指出，「來自西方的敵意」令中俄關係進一步加強。

新華社報導，楊潔篪轉達習近平主席致普亭的問候。楊潔篪表示，在兩國元首的親自擘畫和戰略引領下，新時代中俄全面戰略協作夥伴關係始終保持強勁發展勢頭。雙方在涉及彼此核心利益問題上相互堅定支持，樹立了相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係典範。

普亭表示，俄中關係處於歷史最好時期，兩國元首保持密切交流至關重要。俄方堅定致力於推動俄中全面戰略協作夥伴關係高水平發展，願進一步同中方密切戰略協調與配合，捍衛多邊主義，為維護全球戰略穩定作出貢獻。

分析說，中俄戰略合作促進了兩國在全球議題上的政策重合度，但也存在許多局限。圖為2015年中國軍隊參加了紅場勝利閲兵。（新華社資料照片）

BBC中文網報導，今年是「中俄睦鄰友好合作條約」簽署20周年，雙方第16輪戰略安全磋商在兩國同美國緊張關係不斷升級的背景下舉行。會議中涉及中俄抗擊全球新冠疫情、反擊美國和西方的「誣蔑行動」、以及雙方領導人今年峰會的安排。

5月初在英國倫敦召開的七國集團外長會議把莫斯科形容為「惡性勢力」，指北京有「欺凌行為」，並把中國、俄羅斯和新冠疫情列為最大威脅。七國集團外長會議期間，英美將就共同應對中國和俄羅斯的挑戰加強合作。

在楊潔篪訪問莫斯科之前，美國國務卿布林肯同俄羅斯外長拉夫羅夫曾在19日舉行會晤，雙方還可能討論了今年夏天美國總統拜登同俄羅斯總統普亭舉行峰會事宜。

報導稱，俄羅斯中國問題專家尤里·塔夫羅夫斯基（Yuri Tavrovsky）指出，美國利用打反俄牌和反中牌團結西方，但另一方面又試圖離間莫斯科和北京的關係，因為拜登意識到同時對付中國和俄羅斯「兩線作戰」的危險。

塔夫羅夫斯基認為，拜登政府「會給莫斯科遞來胡蘿蔔」，但這只是美國「爭取時間的外交策略」，對此俄羅斯和中國都要警惕。