石正麗新研究反駁實驗室洩病毒 「冠狀病毒恐有更多」

武漢病毒研究所在新冠疫情爆發後成漩渦中心。日前美媒引述中國情報報告，透露早在2019年11月，該所既有3人被秘密送醫。（取材自武漢病毒研究所官網）

華爾街日報揭新冠疫源來自武漢實驗室，有關武漢病毒所洩漏病毒的質疑聲再起，在中國 反批美媒「陰謀論」後，中媒也引述中國病毒學家石正麗的新論文強力反駁。

據澎湃新聞報導，來自中國科學院武漢病毒研究所 、中國科學院大學的研究人員近日在BioRxiv上提交了一篇論文，題為「Identification of a novel lineage bat SARS-related coronaviruses that use bat ACE2 receptor」。

他們報告在雲南省墨江縣通關鎮發現的蝙蝠身上鑑定出的新的SARS-CoV-2相關病毒譜系，這些病毒採樣於2015年，地點和研究團隊此前報告的來源於中菊頭蝠、與SARS-CoV-2基因組一致性達96.2%的RaTG13系同一地點。

該論文的通訊作者為中國科學院武漢病毒研究所新發傳染病研究中心主任、武漢國家生物安全實驗室（四級）副主任石正麗，以及中科院武漢病毒研究所蝙蝠病毒感染與免疫學科組組長周鵬。

研究表示，儘管此前有推測稱，可能是實驗室的RaTG13洩漏導致了SARS-CoV-2，但現有的實驗證據並不支持這一推測。

石正麗等人在這項研究中指出，目前在蝙蝠身上發現的SARS樣冠狀病毒可能只是冰山一角。未來應進行更系統性和縱向的監測，防止病毒再次造成重大溢出事件。

世界衛生組織專家團隊在中國進行新冠病毒溯源研究時，曾赴中科院武漢病毒研究所與石正麗等中國科學家進行討論。（路透）

美國 華爾街日報在23日引述一份美國情報報告稱，中國科學院武漢病毒研究所的3名研究員在2019年11月出現嚴重病情並到醫院尋求治療。報導稱，這份報告或將助長有關擴大調查新冠病毒起源的呼聲，看病毒是否是從武漢病毒研究所實驗室外泄。

與此同時，美國國家過敏症和傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci）也曾在5月初發表「不完全相信病毒起源於自然」的說法。

世界衞生組織（WHO）在今年3月底公布的報告中已否定病毒從實驗室洩漏的説法。

世界衞生大會（WHA）線上會議將從5月24日至6月1日召開，料將討論新冠病毒疫情溯源的下一階段調查。