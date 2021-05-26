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特斯拉宣布已在中國建數據中心 遭批逃避事故責任

記者林則宏／綜合報導
特斯拉宣布，所有在中國市場銷售車輛所產生的數據，都將存儲在中國境內。圖為特斯拉今年4月參加第8屆中國（上海）國際技術進出口交易會。（記者林則宏／攝影）
特斯拉宣布，所有在中國市場銷售車輛所產生的數據，都將存儲在中國境內。圖為特斯拉今年4月參加第8屆中國（上海）國際技術進出口交易會。（記者林則宏／攝影）

特斯拉（Tesla）官方微博25日晚間宣布，特斯拉已經在中國建立數據中心，以實現數據存儲本地化，並將陸續增加更多本地數據中心。所有在中國市場銷售車輛所產生的數據，都將存儲在中國境內。不過有輿論批評，特斯拉這是轉移公眾視線，逃避事故責任。

此外，網傳浙江省行政中心近日印發文件，指「因停車場地不足等原因」，自5月31日起禁止特斯拉電動車駛入該中心範圍內。有網友認為，應該是擔心電動車行車紀錄鏡頭洩漏國家機密。

自由亞洲電台今年3月底曾報導，特斯拉電動車在中國遭受「驅趕」，中國軍方禁止特斯拉電動車進入軍方所屬區域，以確保軍事機密不會洩露。

報導稱，中國軍方對於特斯拉的攝影鏡頭和超音波傳感器感到擔憂，質疑可能會導致軍事秘密暴露。為確保軍事秘密絕對安全，禁止特斯拉電動車駛入軍事地帶。

隨後中國內部又傳出，一些政府機構人員也被要求，不得在辦公區域內停放特斯拉電動汽車。不過，中國外交部發言人趙立堅本月21日在記者會上面對路透記者詢問時僅簡單回應稱，「我不了解你說的情況。」

紐約時報日前則報導，蘋果公司正準備將其中國用戶的個人數據，存儲在貴陽數據中心及正在興建中位於內蒙古的另一個數據中心。紐約時報稱，蘋果已在很大程度上將這些數據的控制權交給了中國政府。

中國 特斯拉 電動車

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