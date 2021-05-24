美世代最大海軍演習 「測試遠距對付中俄」

美國海軍航母編隊。（取材自環時）

美國 海軍和海軍陸戰隊將在今年夏天舉行一場號稱「一個世代」以來最大規模的海軍演習。據美國媒體報導，這場演習是為了測試美軍在與中俄發生衝突時如何開展遠距離作戰。

環球網報導，美國「軍事」網站21日刊出報導指出，上萬名美軍將參與「大規模演習─2021」，屆時美軍將出動航空母艦、潛艇、戰機、無人艦艇以及2.5萬名軍人。「軍事」稱，演習將從夏末開始，橫跨17個時區，部署在美國本土、非洲、歐洲和太平洋地區的美國海軍和海軍陸戰隊的部隊也將參演。

美軍艦隊司令部司令格雷迪上將（Christopher W. Grady）對「軍事」表示，這次演習將演練美國海上作戰部隊共享傳感器、武器和作戰平台，這次演習將是一系列演習中的首場演習，「這些演習將繼續推動美軍『卓越海上部隊』的極限」。

美軍艦隊司令部少校克林根史密斯（Tabitha Klingensmith）介紹，36個作戰單位將演習的實戰部分，超過50個作戰單位將參加遠程演習，參與部隊包括美國海軍陸戰隊的三支遠征部隊以及美國海軍第二、第三、第六、第七和第十艦隊的水兵。她說：「大規模演習─2021將使用類似於虛擬電子遊戲的技術，通過虛擬技術連接全球各地的作戰單位，來增加參與部隊的數量，以便更好地重現美國海軍和海軍陸戰隊未來可能面臨的現實規模。」

「軍事」報導稱，參加演習的美國海軍水兵和美國海軍陸戰隊隊員將測試在與中國 發生衝突時可能遇到幾個概念場景。這些場景將驗證美國海軍和海軍陸戰隊開展分布式作戰的能力、遠征前進基地能力、沿海行動能力以及在複雜環境下的指揮控制能力。

環時報導指出，對於中美兩軍關係發展，中國國防部 曾在3月1日表示，當前中美關係正處於重要關口，中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確選擇。