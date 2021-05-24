美世代最大海軍演習 「測試遠距對付中俄」
美國海軍和海軍陸戰隊將在今年夏天舉行一場號稱「一個世代」以來最大規模的海軍演習。據美國媒體報導，這場演習是為了測試美軍在與中俄發生衝突時如何開展遠距離作戰。
環球網報導，美國「軍事」網站21日刊出報導指出，上萬名美軍將參與「大規模演習─2021」，屆時美軍將出動航空母艦、潛艇、戰機、無人艦艇以及2.5萬名軍人。「軍事」稱，演習將從夏末開始，橫跨17個時區，部署在美國本土、非洲、歐洲和太平洋地區的美國海軍和海軍陸戰隊的部隊也將參演。
美軍艦隊司令部司令格雷迪上將（Christopher W. Grady）對「軍事」表示，這次演習將演練美國海上作戰部隊共享傳感器、武器和作戰平台，這次演習將是一系列演習中的首場演習，「這些演習將繼續推動美軍『卓越海上部隊』的極限」。
美軍艦隊司令部少校克林根史密斯（Tabitha Klingensmith）介紹，36個作戰單位將演習的實戰部分，超過50個作戰單位將參加遠程演習，參與部隊包括美國海軍陸戰隊的三支遠征部隊以及美國海軍第二、第三、第六、第七和第十艦隊的水兵。她說：「大規模演習─2021將使用類似於虛擬電子遊戲的技術，通過虛擬技術連接全球各地的作戰單位，來增加參與部隊的數量，以便更好地重現美國海軍和海軍陸戰隊未來可能面臨的現實規模。」
「軍事」報導稱，參加演習的美國海軍水兵和美國海軍陸戰隊隊員將測試在與中國發生衝突時可能遇到幾個概念場景。這些場景將驗證美國海軍和海軍陸戰隊開展分布式作戰的能力、遠征前進基地能力、沿海行動能力以及在複雜環境下的指揮控制能力。
環時報導指出，對於中美兩軍關係發展，中國國防部曾在3月1日表示，當前中美關係正處於重要關口，中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確選擇。
上一則
習近平悼念袁隆平：為中國糧安貢獻重大
下一則
FB留言