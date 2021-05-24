我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美確診3311萬 49.2%民眾已打1劑疫苗

台新增本土590例確診 總計9天破3千例

美世代最大海軍演習 「測試遠距對付中俄」

中國新聞組／北京24日電
美國海軍航母編隊。（取材自環時）
美國海軍航母編隊。（取材自環時）

美國海軍和海軍陸戰隊將在今年夏天舉行一場號稱「一個世代」以來最大規模的海軍演習。據美國媒體報導，這場演習是為了測試美軍在與中俄發生衝突時如何開展遠距離作戰。

環球網報導，美國「軍事」網站21日刊出報導指出，上萬名美軍將參與「大規模演習─2021」，屆時美軍將出動航空母艦、潛艇、戰機、無人艦艇以及2.5萬名軍人。「軍事」稱，演習將從夏末開始，橫跨17個時區，部署在美國本土、非洲、歐洲和太平洋地區的美國海軍和海軍陸戰隊的部隊也將參演。

美軍艦隊司令部司令格雷迪上將（Christopher W. Grady）對「軍事」表示，這次演習將演練美國海上作戰部隊共享傳感器、武器和作戰平台，這次演習將是一系列演習中的首場演習，「這些演習將繼續推動美軍『卓越海上部隊』的極限」。

美軍艦隊司令部少校克林根史密斯（Tabitha Klingensmith）介紹，36個作戰單位將演習的實戰部分，超過50個作戰單位將參加遠程演習，參與部隊包括美國海軍陸戰隊的三支遠征部隊以及美國海軍第二、第三、第六、第七和第十艦隊的水兵。她說：「大規模演習─2021將使用類似於虛擬電子遊戲的技術，通過虛擬技術連接全球各地的作戰單位，來增加參與部隊的數量，以便更好地重現美國海軍和海軍陸戰隊未來可能面臨的現實規模。」

「軍事」報導稱，參加演習的美國海軍水兵和美國海軍陸戰隊隊員將測試在與中國發生衝突時可能遇到幾個概念場景。這些場景將驗證美國海軍和海軍陸戰隊開展分布式作戰的能力、遠征前進基地能力、沿海行動能力以及在複雜環境下的指揮控制能力。

環時報導指出，對於中美兩軍關係發展，中國國防部曾在3月1日表示，當前中美關係正處於重要關口，中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確選擇。

美國 中國 國防部

上一則

習近平悼念袁隆平：為中國糧安貢獻重大

下一則

法總參謀長：世界秩序正重組 歐洲不應捲入中美對抗

延伸閱讀

華為續留在美國貿易黑名單 TikTok倖免

華為續留在美國貿易黑名單 TikTok倖免
北韓是否參與外交磋商？布林肯：美國正等著看

北韓是否參與外交磋商？布林肯：美國正等著看
詐騙？烏龍？日本上千位老人突收「拜登簽名信和支票」

詐騙？烏龍？日本上千位老人突收「拜登簽名信和支票」
搶在美俄峰會前 習近平視訊普亭 見證中俄核能項目開工

搶在美俄峰會前 習近平視訊普亭 見證中俄核能項目開工

熱門新聞

片中主角揭曉「裸聊正妹」是由男人假扮。（取材自微博）

裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆

2021-05-17 11:00
中國地產首富，「貝殼找房」、「鏈家」董事長左暉。圖取自新浪財經

中國地產首富 50歲壯年疾病意外惡化去世

2021-05-20 16:05
女子露出詫異的表情。（取材自瀟湘晨報）

深圳男520送1貨車玫瑰 女孩掉頭走人…網友：車不對

2021-05-22 10:00
袁隆平被稱為中國雜交水稻之父。（中新社）

中國「雜交水稻之父」袁隆平死訊證實 享耆壽91歲

2021-05-22 02:00
青海果洛州瑪多縣發生7.4級地震。新華社

中國青海瑪多縣7.4級地震 兩高速路大橋崩塌

2021-05-21 19:55
網傳劉男同事稱他喜歡在朋友圈曬女朋友，但拍照角度有些奇怪。（取材自電商報）

華為男遭爆騙砲千女 他回嗆憑實力：哪個男的不髒？

2021-05-21 13:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「瘋狂亞洲富豪」男女主角都當爸媽 曬娃態度大不同

「瘋狂亞洲富豪」男女主角都當爸媽 曬娃態度大不同
病毒來自武漢實驗室？WSJ ：3研究員2019年11月曾住院 有新冠症狀

病毒來自武漢實驗室？WSJ ：3研究員2019年11月曾住院 有新冠症狀

華人族群 「特斯拉癮」正蔓延

華人族群 「特斯拉癮」正蔓延
WHA明開幕 疫情獨立調查小組報告稱「中國台灣」

WHA明開幕 疫情獨立調查小組報告稱「中國台灣」
股價坐火箭…特斯拉股票還能買嗎？

股價坐火箭…特斯拉股票還能買嗎？