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法總參謀長：世界秩序正重組 歐洲不應捲入中美對抗

中國新聞組／北京24日電

法國國防總參謀長勒匡特（Francois Lecointre）日前對媒體表示，「我們正在走向世界秩序的重組，其圍繞着美國中國之間的競爭而展開。在這次重組中，世界上所有國家都將被迫選擇立場」，但歐洲不應被迫在美國和中國的競爭中選邊站。

法國媒體「費加洛報」21日刊出勒匡特的專訪報導，勒匡特表示，世界的秩序正在重組，每個國家「都將被要求選擇立場」。他認為，法國與其他歐洲國家對於選邊站不感興趣，「我們絕不能讓自己捲入可能出現在中美之間的一場不相上下的對抗，法國和歐洲必須通過依靠戰略夥伴來從中找到一條平衡的道路」。不過，他也強調法國與美國的關係不容置疑。

勒匡特稱，「區域行動者也將他們的一些要求建立在激化的民族主義之上」，他指出，「不受約束的大國重新崛起，挑戰穩定和國際法同樣促成風險」，「這些國家顯然首先是俄羅斯和中國，但也包括伊朗等區域性大國」。

對於歐洲是否能建立戰略自主？勒匡特說，歐盟最初是圍繞經濟聯繫建立起來的，而打造「一個共同的政治認同，在短期內無疑會更加困難」，「我們正處於一個轉折點。要麼歐洲停留在原地，最終將從國際舞台上消失。或是它將能夠對其公民的安全期望做出回應」。他表示，歐洲的下一步將是在國防方面的努力。

勒匡特在訪談中多次將俄羅斯與中國定位成歐洲的「激烈的競爭者」，並提到中俄在訊息戰、深海和太空領域的威脅，他還提到中國在非洲積極擴張影響力「征服資源和影響非洲大陸平衡」。他說，「我們的敵人將盡其所能，破壞我們國家和國際行動的民主基礎」，「他們毫不猶豫地干預選舉進程，或在媒體和社交網絡上傳播有關我們軍事行動的虛假信息」。

今日俄羅斯電視台（RT）分析指出，近年來，美國和中國在許多問題上存在衝突，比如貿易、香港和台灣等，而且美國官員一直在向歐洲國家施壓，要求它們將中國電信科技公司趕出其市場。

中國 美國 重組

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