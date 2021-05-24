防過度刺激中國？ 英航母穿南海、不穿台海

伊莉莎白女王號航空母艦22日從英國朴茨茅斯港口出發。（美聯社）

英國航空母艦伊莉莎白女王號22日傍晚率領皇家海軍艦隊前往南海，展開首次作戰部署。英國政府日前表示，這艘航母將穿越南海，「向中國 展示信念」，但不會穿越台灣 海峽。英國媒體「金融時報」分析指，英國此路線安排有意避免在台灣問題上過度刺激中國。

英國女王 伊莉莎白二世在艦隊出航前，在英格蘭南部朴茨茅斯（Portsmouth）海軍基地登艦視察，7年前，女王偕同上月辭世的夫婿菲立普親王，將這艘航艦命名為伊莉莎白女王號。

英女王登艦視察。（路透）

來源：NBC News

伊莉莎白女王號配備8架英國F-35B戰機，以及10架美國F-35戰機；艦上1700多名官兵中，包括250名美國陸戰隊隊員。在未來28周、長達2萬6000海里航程中，將率領驅逐艦、巡防艦，以及補給艦各2艘，以及1艘潛艦。美軍1艘驅逐艦和荷蘭海軍1艘巡防艦也將與這個航艦打擊群隨行。

伊莉莎白女王號航艦打擊群將穿越爭議性的南海水域，航向菲律賓海，並將在印度、新加坡、南韓與日本等地停泊。這個打擊群通過地中海與印度洋航向亞洲之際，將與40多國、也就是全球逾兩成國家互動。

英國皇家海軍「梅林直升機」停泊艦上。（路透）

英國皇家海軍「梅林直升機」停泊艦上。（美聯社）

英國首相強生日前表示，伊莉莎白女王號將向「我們的中國朋友」展示英國對國際海洋法的信念，「我們不想引起任何人的敵意」。

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）發表聲明說：「英國作為真正的全球大國，挺身應對明日的挑戰，與朋友攜手捍衛我們的共同價值，並維持基於規則的國際秩序。」

前英國第一海軍大臣韋斯特此前曾說，穿越台灣海峽「沒有必要」，「我認為，穿越南海就足夠表明態度了」。

金融時報分析，英國此次航母打擊群前往日本的途中選擇從台灣東海岸通過而非台灣海峽，是有意避免在台灣問題上過度刺激中國。

日本廣播協會（NHK）稱，伊莉莎白女王號將率航母打擊群與日本自衛隊開展聯合軍演。

對於英國宣布將派出以最先進航母為主的航母打擊群前往印太地區的消息，中國外交部發言人汪文斌曾回應表示，中方希望域外國家尊重地區國家維護和平穩定、促進發展合作的意願，不要採取使局勢複雜化的舉動。

英國首相強生（右二）21日訪問伊莉莎白女王號航空母艦。（Getty Images）

中國官媒環球時報也以「什麼意圖？英航母啟程赴亞洲前，先是約翰遜（強生）跳出來喊話中國，接著英國女王登艦視察 」為題報導此事，指出英國第一海務大臣、海軍上將拉達金（Tony Radakin）表示，本次航行將「展現英國海軍的新實力，中國有必要思考航行的意義」。