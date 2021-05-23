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中國開發可倫坡項目 斯里蘭卡將設專門機構監督

中國新聞組／北京23日電

美媒報導，斯里蘭卡議會20日通過一項法案，同意設立一個經濟機構負責監督中國在斯里蘭卡海濱進行的一項高端地產開發項目。

自由亞洲電台綜合國際媒體消息報導，該機構的名稱是可倫坡港口城經濟委員會。這個由斯里蘭卡政府提交的議案以149比58票的壓倒多數獲得通過。斯里蘭卡議會總共有225名議員。

中國的這個開發項目隸屬於中國交通建設集團下屬的中國港口工程公司可倫坡港口城公司，總投資為14億美元(約2.2億人民幣)。項目的任務是通過填海造地方式在可倫坡核心區建造一座高端城市綜合體，包括度假地、遊樂場、會議中心、碼頭、住宅開發、金融區和綠色空間一整套設施。中國稱，這是中國與斯里蘭卡在一帶一路倡議下的重點合作項目。

作為交換，中方將從斯里蘭卡政府獲得62公頃商業土地99年的租賃權。

在遭受了新冠疫情重創之後，斯里蘭卡政府迫切需要外來投資為本國經濟輸血，因此，將港口城項目視為挽救經濟的生命線，港口城可望帶來巨大的就業機會和外來投資。

但是，斯里蘭卡和印度都有許多人對中國項目感到擔心，認為這裡會淪為中國事實上的軍事基地或者殖民地。

在過去十年中，中國為斯里蘭卡的各種項目提供了大量的貸款，比如海港、機場、公路、電廠和港口城。這些貸款加重了這個國家的債務負擔。

中國 投資 貸款

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