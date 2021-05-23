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日媒：中美角力 菲總統杜特蒂暗示不站隊

中國新聞組／北京23日電

據日媒報導，雖然沒有明說，但菲律賓總統杜特蒂21日表達了「不會在中美角力中站隊」的意思。

觀察者網引述日經亞洲評論報導報導，日本經濟新聞社在東京和線上舉行「亞洲的未來」會議。活動第二天，杜特蒂講話呼籲全球合作抗擊新冠肺炎，包括推進疫苗公平。

他還利用這一機會，為該國農業和數字經濟領域尋求投資。杜特蒂說：「菲律賓已經準備好在開放和公平的全球經濟中，扮演一個有競爭力的角色。」

除此以外，杜特蒂表示，菲律賓不會在目前的「大國競爭」中選邊站，並敦促大國不要為了謀求主導地位而損害小國的利益。

他提到，「這場疫情告訴我們，零和博弈會適得其反，徒勞無益。損害一方的行為，最終會損害其他所有人。」

而疫情影響了經濟全球化，導致發展中國家損失貿易機會。「我們並非對地緣政治中的變化和脫鉤視而不見。但是，菲律賓不認為有必要在大國之間持續的地緣經濟競爭中選邊站。」

日媒稱，杜特蒂沒有點名，但明顯是指美國和中國。

文章還評價說，杜特蒂將於明年結束此次六年任期，他奉行「獨立」外交政策，使菲律賓與中國的關係變得更緊密，以減少對其傳統盟友美國的依賴。

除了杜特蒂，馬來西亞前總理馬哈蒂爾也於20日參加了「亞洲的未來」國際交流會。他就日本、美國、澳洲和印度參加的「四方安全對話」（Quad）表達了反對立場，稱包圍網早已是「過時的戰略」，警告四國不要試圖抱團圍堵中國，否則後果很嚴重。

杜特蒂 中國 美國

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