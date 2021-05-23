立陶宛退出17+1 中國和中東歐合作機制恐斷鏈

中國國家主席習近平2月9日主持中國與中東歐17+1領導人峰會電視畫面。(新華社資料照片)

中國 在歐洲的光暈日趨黯淡，立陶宛 22日正式宣布退出17+1合作組織。立陶宛的行動可能會產生連鎖反應。

法廣網報導，如此一來，中國和中東歐合作機制斷鏈。在歐盟 27國與中國關係變壞的情況下，立陶宛認為17+1構成中國「分裂」歐盟的因素。該國外長蘭斯伯格斯宣布，立陶宛決定不再出席17+1峰會。

立陶宛外長蘭斯伯格斯表示，17+1的合作結構構成「分裂」因素，他呼籲歐盟成員國一致應對中國，27+1才是最有效的形式。他認為，「歐盟的力量和衝擊力在於團結」。

2012年加入17+1的立陶宛，同時呼籲其他成員國退出這一合作機制。

立陶宛議會20日正式通過決議，認定北京對維吾爾穆斯林實施的是「種族滅絕」和「人類大屠殺」。立陶宛議會還呼籲聯合國組織代表團前往新疆調查大規模關押維吾爾人事件，要求歐盟修正歐盟與北京的關係。

立陶宛最近幾月多次主動採取令北京氣憤的舉動：否決中國大陸投資以及在台灣開設商業辦事處。中國外交部3月4日發出抗議，「強烈反對」立陶宛在台灣建立官方機構。

今年2月，立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞等國帶頭降低以往出席中國與中東歐國家峰會的參與層級，總統、總理不出席峰會，而由部長代替。有六個國家響應。中國國家主席習近平在峰會開幕式上表示，「我們本着『17+1大於18』的信念…堅持大小國家一律平等，共商共建共享。」法國世界報有評論諷刺稱，會議的結果好像是「17-6，小於11了」。

儘管中國對17+1重視空前，習近平親自主持了通常由總理李克強主持的這一峰會。中國外交部也在幕後頻頻動作，希望各國領導人出席給主持視訊峰會的習近平給足面子，但於事無補，習近平親自主持的峰會參與層級創下歷年最低。

報導說，有媒體分析，17+1一開始就被歐盟視為是一個企圖分裂歐洲的機制，現在正失去它最初的光環。中國人沒有兌現投資承諾讓所在國失望，貿易不成比例讓北京受惠。新冠疫情爆發後更讓中國的形象變得暗淡。中國近來在維吾爾人權問題上對歐盟採取的反制裁，使雙邊關係出現前所未有的損壞。

歐洲議會日前決定凍結「中歐投資協定」是雙邊關係明顯變壞的又一個顯著例子。