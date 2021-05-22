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決定不再補貨 日媒：美津濃等3日企停用新疆棉

中國新聞組／北京22日電
美津濃停用新疆棉，圖為新疆1名婦女採集棉花。（路透）
美津濃停用新疆棉，圖為新疆1名婦女採集棉花。（路透）

新疆棉花帶來的人權問題未休，日媒21日報導稱，由於擔心新疆棉花帶來的影響，運動品牌美津濃（Mizuno）以及服裝企業世界（World）和Cox等3家日企將停止使用新疆棉花。另，美國海關日前扣押了優衣庫（Uniqlo）一批棉製襯衫，理由是該公司涉嫌使用新疆強迫勞動生產的棉花。

綜合日本經濟新聞、共同社等日本媒體報導，日本服裝品牌美津濃表示將停止使用中國新疆所產棉花。美津濃並未說明原因，但日媒認為這項停用決定與新疆地區遭質疑有違反人權情況有關。

共同社報導指出，美津濃稱新疆棉花只占集團產品原材料的一小部份，停用影響不大；使用新疆棉花的產品除將停止輸出，賣出後也不會再補貨。

另日本經濟新聞之前曾報導指出，他們調查了50間日本運動服裝品牌公司，除了美津濃外，World Co.與COX Co Ltd也決定不使用新疆棉花。這些企業暫未對此回應。

另美國之音報導，據美國海關與邊境保護局10日公布一項海關執法令說，他們在今年1月扣押了一批優衣庫男式襯衫進口產品，因為這批產品違反了新疆棉花製品的進口禁令。

美國海關與邊境保護局拒絕了優衣庫提出的放行這些被扣押的產品的申訴，理由是優衣庫的母公司迅銷公司未能提供充分的證據，證明這些產品與新疆棉花製造產業的強迫勞動完全沒有關係，優衣庫也未能提供這些產品的全部生產步驟和生產記錄。

優衣庫提供的證明顯示這些進口襯衫使用的原棉是來自澳洲、美國和巴西，但美國海關與邊境保護局並不接受。優衣庫對此表示遺憾。

觀察者網報導，對於強迫勞動的指控，中國外交部發言人趙立堅日前回應，中國新疆沒有所謂的強迫勞動，只有自願就業、自主擇業。個別西方國家政客和反華勢力散佈的有關謊言純粹是打著人權的幌子打壓中國的特定企業和產業，服務他們禍亂新疆、遏制中國發展的險惡陰謀，並稱美方的有關做法完全是霸凌做法。

新疆 美國 中國

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