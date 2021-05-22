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澳洲華裔作家楊恆均 下周閉門審訊「恐成外交籌碼」

中國新聞組／北京22日電
楊恆均。（路透資料照片）
楊恆均。（路透資料照片）

澳洲華裔作家楊恆均已在中國被羈押兩年多，27日將在北京接受閉門審判。由於中澳關係處於谷底，楊恆均的友人擔心，中國會將他當成外交籌碼，審訊不會公平；而楊的辯護律師莫少平也稱北京當局羅織罪證，審判結果不樂觀。

自由亞洲電台報導，楊恆均2019年1月前往廣州時被北京當局以涉嫌「間諜罪」拘捕。楊恆均的友人、澳洲雪梨科技大學教授馮崇義表示，澳洲駐華使館早前已接到開庭通知，楊恆均原希望在法庭自辯，反擊當局的政治抹黑，但中方採取閉門審判方式，庭審程序只是走過場。

馮崇義說：「它是安全局辦的案子，沒有記者在場、領館、大使館也沒有人在場，就是它們內部的一個秘密審判。這個肯定是政治迫害、政治栽贓，該怎麼判、判多少年都是很高層級的人做的決定。」馮還提到，辯護律師才剛接到24日開庭前會議的通知，一般庭前會後還會有兩周時間準備才開始正視審訊，北京當局搞「突襲」，楊恆均恐被視為外交籌碼。

莫少平則表示，不要太樂觀，北京當局對楊恆均確實有很多不利的證據。

現年56歲的楊恆均早年間曾任職中國外交部、國安部及海南省政府。後移居澳洲，近年定居美國。2019年1月，楊恆均從紐約抵達廣州後失蹤，5日後中國外交部證實，當局對楊軍（楊恆均原名）以涉嫌「從事危害中國國家安全犯罪活動」指定監視居住。同年8月，楊恆均被當局正式以「間諜罪」起訴。

馮崇義曾在2020年11月公開楊恆均寄給他的信，信中披露楊遭受逾300次審訊、酷刑和當面辱罵等，但他並未妥協並堅稱無罪，也呼籲他的讀者追求民主、法治和自由。

楊恆均早年間在網上發表宣傳民主和普世價值的文章，2011年3月，在民間發動中國茉莉花革命期間，楊恆均在廣州第一次被秘密羈押。

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