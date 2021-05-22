我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增321例本土、2死 本周再追加400例確診

中國「雜交水稻之父」袁隆平死訊證實 享耆壽91歲

中漁船武裝？ 菲媒挖「民兵之歌」佐證

中國新聞組／北京22日電
「三沙海上民兵之歌」的視頻畫面。（取材自視頻截圖）
「三沙海上民兵之歌」的視頻畫面。（取材自視頻截圖）

中國近來多艘船隻集結在南海靠近菲律賓外海的島礁，引發兩國之間紛爭，中方則一再宣稱，那些船隻只是漁船，並非有武裝的民兵。不過，菲律賓媒體在網路上找出解放軍委外製作的「三沙海上民兵之歌」音樂影片，間接證實中國民兵的存在。

中央社報導，菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）21日以「中國用於領土爭奪的民兵，在音樂影片（MV）中被讚揚」報導。報導寫道，中國也許在世界舞台上否認海上民兵的存在，但在國內，海上民兵有自己的官方音樂影片。

自由亞洲電台報導，中國海南省三沙市於2013年在原本西沙群島民兵的基礎上，建立新的海上民兵。這些民兵船的船頭編號以「瓊三沙漁」開頭，後面接上編號。「瓊」代表它們隸屬海南省管轄，「三沙」代表這艘船屬於三沙市，「漁」代表它們表面上是漁船。

報導說，在解放軍海南省三沙警備區製作的一支音樂影片中，可以看到與「瓊三沙漁」相似的船隻。這支影片名為「三沙海上民兵之歌」，影片中的海上民兵正進行武器、監視、登船等訓練。

這支音樂影片可以在中國影音分享網站「優酷」上找到，上傳日期是2015年12月28日。影片中資訊顯示，這支影片由海南省三沙警備區政治部出品，「海南華語傳媒」製作；裡面出現「三沙海上民兵連」辦公室，還有民兵們合唱「海上民兵之歌」的畫面。

「海上民兵之歌」歌詞為「鬥海浪，迎朝陽，海上民兵英名傳揚。世代耕耘祖宗海，碧海丹心鑄海疆。戰風雲，為夢想，海上民兵鬥志昂揚。不畏艱險擔使命，建設三沙創輝煌。海上民兵海疆衛士，報效國家忠誠於黨。平時維權當先鋒，急時參戰打勝仗。自豪吧！我們是三沙海上民兵。前進吧！我們是三沙海上民兵。」

馬尼拉與北京的南海主權紛爭自3月下旬以來升溫，馬尼拉指約220艘中國海上民兵船集結南沙群島牛軛礁（Whitsun Reef）。這些船隻後來雖離開牛軛礁周邊，截至5月9日，仍有287艘中國民兵船散布在菲律賓占有的自由群島（KIG）海域。

來源：官方发布OfficialPublish

中國 國民兵 北京

上一則

澳洲華裔作家楊恆均 下周閉門審訊「恐成外交籌碼」

下一則

香港政府「谷苗」 大學校長也出手

延伸閱讀

加州首位菲裔檢察長邦塔 美國夢典範

加州首位菲裔檢察長邦塔 美國夢典範
菲總統杜特蒂 禁官員公開談論南海議題

菲總統杜特蒂 禁官員公開談論南海議題
南海爭端 菲總統嗆中：殺了我也寸步不讓

南海爭端 菲總統嗆中：殺了我也寸步不讓
深度遊波士頓 重溫美國歷史

深度遊波士頓 重溫美國歷史

熱門新聞

片中主角揭曉「裸聊正妹」是由男人假扮。（取材自微博）

裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆

2021-05-17 11:00
中國地產首富，「貝殼找房」、「鏈家」董事長左暉。圖取自新浪財經

中國地產首富 50歲壯年疾病意外惡化去世

2021-05-20 16:05
中國外交部發言人華春瑩14日批評，美國人口3.3億，卻搶購約26億劑疫苗，「朱門酒肉臭，路有凍死骨。」（圖／取自中國外交部網站）

美國3億人囤26億劑疫苗 華春瑩斥：朱門酒肉臭

2021-05-14 16:53
中國本土疫情再起。圖為民眾接種新冠疫苗。(新華社)

中國本土疫情再起 零號病人待查

2021-05-15 10:09
廣州市海珠區康樂村的路上，有上千名製衣廠的老闆們拿著招工牌，等著工人們光顧。（視頻截圖）

廣州奇觀 上千老闆列隊一公里…等工人挑

2021-05-17 12:00
青海果洛州瑪多縣發生7.4級地震。新華社

中國青海瑪多縣7.4級地震 兩高速路大橋崩塌

2021-05-21 19:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
疫苗追加劑最快九月必須接種 民眾好奇能否換廠牌

疫苗追加劑最快九月必須接種 民眾好奇能否換廠牌
克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？

克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？
研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗

研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗
中國青海瑪多縣7.4級地震 兩高速路大橋崩塌

中國青海瑪多縣7.4級地震 兩高速路大橋崩塌
美中阿拉斯加會談不歡而散後 美促軍事高層對話觸礁

美中阿拉斯加會談不歡而散後 美促軍事高層對話觸礁