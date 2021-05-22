中漁船武裝？ 菲媒挖「民兵之歌」佐證

「三沙海上民兵之歌」的視頻畫面。（取材自視頻截圖）

中國 近來多艘船隻集結在南海靠近菲律賓外海的島礁，引發兩國之間紛爭，中方則一再宣稱，那些船隻只是漁船，並非有武裝的民兵。不過，菲律賓媒體在網路上找出解放軍委外製作的「三沙海上民兵之歌」音樂影片，間接證實中國民兵 的存在。

中央社報導，菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）21日以「中國用於領土爭奪的民兵，在音樂影片（MV）中被讚揚」報導。報導寫道，中國也許在世界舞台上否認海上民兵的存在，但在國內，海上民兵有自己的官方音樂影片。

自由亞洲電台報導，中國海南省三沙市於2013年在原本西沙群島民兵的基礎上，建立新的海上民兵。這些民兵船的船頭編號以「瓊三沙漁」開頭，後面接上編號。「瓊」代表它們隸屬海南省管轄，「三沙」代表這艘船屬於三沙市，「漁」代表它們表面上是漁船。

報導說，在解放軍海南省三沙警備區製作的一支音樂影片中，可以看到與「瓊三沙漁」相似的船隻。這支影片名為「三沙海上民兵之歌」，影片中的海上民兵正進行武器、監視、登船等訓練。

這支音樂影片可以在中國影音分享網站「優酷」上找到，上傳日期是2015年12月28日。影片中資訊顯示，這支影片由海南省三沙警備區政治部出品，「海南華語傳媒」製作；裡面出現「三沙海上民兵連」辦公室，還有民兵們合唱「海上民兵之歌」的畫面。

「海上民兵之歌」歌詞為「鬥海浪，迎朝陽，海上民兵英名傳揚。世代耕耘祖宗海，碧海丹心鑄海疆。戰風雲，為夢想，海上民兵鬥志昂揚。不畏艱險擔使命，建設三沙創輝煌。海上民兵海疆衛士，報效國家忠誠於黨。平時維權當先鋒，急時參戰打勝仗。自豪吧！我們是三沙海上民兵。前進吧！我們是三沙海上民兵。」

馬尼拉與北京 的南海主權紛爭自3月下旬以來升溫，馬尼拉指約220艘中國海上民兵船集結南沙群島牛軛礁（Whitsun Reef）。這些船隻後來雖離開牛軛礁周邊，截至5月9日，仍有287艘中國民兵船散布在菲律賓占有的自由群島（KIG）海域。

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