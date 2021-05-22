我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增321例本土、2死 本周再追加400例確診

中國「雜交水稻之父」袁隆平死訊證實 享耆壽91歲

女王號將經南海 英媒：英脫歐後嘗試「戰艦外交」抗中

中國新聞組／北京22日電
英國伊莉莎白女王號航母。（取材自觀察者網）
英國伊莉莎白女王號航母。（取材自觀察者網）

英國航空母艦「伊莉莎白女王號」將於23日執行首次出海任務，英國政府上個月就宣布，航母將航經南海參與日本自衛隊軍事演習。英國媒體「金融時報」日前刊出標題為「挑戰中國，脫歐後的英國試驗『戰艦外交』（battleship diplomacy）」的報導，指出這次航母任務的關鍵目的是向中國「發出軍事信號」，是英國政府在脫歐後嘗試打造新外交政策的轉捩點。

觀察者網報導，金融時報指出，伊莉莎白女王號的首次出海任務預定耗時8個月、航程2.6萬海里，並在南海「自由航行」。英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）表示，伊莉莎白女王號是「不列顛軟硬實力的投射」。

路透消息指出，英國首相強生21日對伊莉莎白號艦上官兵進行廣播講話，稱這次部署行動「充滿信心但不尋求對抗」、「不希望與任何人為敵」，「我們會向中國闡明英國對國際海洋法的堅持」。

金融時報提到，英國政府對華政策轉變帶有許多糾結。英國政府近年從排除華為5G項目、為香港人提供庇護、就新疆問題批評中國，到今年3月發布的國防外交綜合評估報告中，將中國定位為「系統性競爭者」等行為，展現了對抗中國的氣氛。但英國卻又希望加深對華貿易往來、吸引更多中國投資。

前英國國家安全顧問芮基茲（Peter Ricketts）對金融時報說：「英國政府沒能講清楚，在中國作為競爭者所構成的挑戰、中英作為對手關係、中英經濟上相互合作這三者之間的平衡點在哪裡。」

英國執政黨保守黨內也有不滿首相強生對中國「不夠強硬」的批評聲音。金融時報稱，有英國外交官私下透露，「財政部依然不願意拿雙邊（中英）關係冒險……政府內部圍繞對華政策問題依然存在混亂」。

伊莉莎白女王號上載有250名美軍士兵及10架美國F-35B戰鬥機，護航艦隊中也包括來自荷蘭、美國的驅護艦。雖然官方宣稱如此安排展現了盟友的合作與實力，但也有批評認為，這樣的編制凸顯英國軍力根本撐不起一支完整的航母編隊。

英國下議院國防特別委員會主席艾伍德（Tobias Ellwood）表示，英國政府應該正視中國在南海擴大戰略影響力的事實，承認僅憑英國海軍的實力「根本不足以在這一地區構成挑戰」。

英國 中國 美國

上一則

鍘特斯拉防資訊外洩？京滬政府機關傳祭「禁停令」

下一則

廣州出現本土確診 連夜封閉檢測

延伸閱讀

英國「最強航母」部署亞洲 強生直言衝著中國來

英國「最強航母」部署亞洲 強生直言衝著中國來
歐美逐漸解封 亞洲管制反趨嚴

歐美逐漸解封 亞洲管制反趨嚴
美中阿拉斯加會談不歡而散後 美促軍事高層對話觸礁

美中阿拉斯加會談不歡而散後 美促軍事高層對話觸礁
印度變種病例暴增1.6倍 傳歐盟延後放寬對英入境限制

印度變種病例暴增1.6倍 傳歐盟延後放寬對英入境限制

熱門新聞

片中主角揭曉「裸聊正妹」是由男人假扮。（取材自微博）

裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆

2021-05-17 11:00
中國地產首富，「貝殼找房」、「鏈家」董事長左暉。圖取自新浪財經

中國地產首富 50歲壯年疾病意外惡化去世

2021-05-20 16:05
中國外交部發言人華春瑩14日批評，美國人口3.3億，卻搶購約26億劑疫苗，「朱門酒肉臭，路有凍死骨。」（圖／取自中國外交部網站）

美國3億人囤26億劑疫苗 華春瑩斥：朱門酒肉臭

2021-05-14 16:53
中國本土疫情再起。圖為民眾接種新冠疫苗。(新華社)

中國本土疫情再起 零號病人待查

2021-05-15 10:09
廣州市海珠區康樂村的路上，有上千名製衣廠的老闆們拿著招工牌，等著工人們光顧。（視頻截圖）

廣州奇觀 上千老闆列隊一公里…等工人挑

2021-05-17 12:00
青海果洛州瑪多縣發生7.4級地震。新華社

中國青海瑪多縣7.4級地震 兩高速路大橋崩塌

2021-05-21 19:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
疫苗追加劑最快九月必須接種 民眾好奇能否換廠牌

疫苗追加劑最快九月必須接種 民眾好奇能否換廠牌
克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？

克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？
研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗

研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗
中國青海瑪多縣7.4級地震 兩高速路大橋崩塌

中國青海瑪多縣7.4級地震 兩高速路大橋崩塌
先前搶不到 現在賣不掉 美「這款商品」疫情後滯銷

先前搶不到 現在賣不掉 美「這款商品」疫情後滯銷