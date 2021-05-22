習近平：支持疫苗技術轉讓發展中國家 再捐30億抗疫

中國國家主席習近平21日在北京以視頻方式出席全球健康峰會。（新華社）

中國 國家主席習近平 21日晚在全球健康峰會上視頻致詞表示，中國將在未來三年內再提供30億美元國際援助，用於支持發展中國家抗疫和恢復經濟社會發展。習近平還倡議設立疫苗 合作國際論壇，由疫苗生產研發國家、企業、利益攸關方一道探討如何推進全球疫苗公平合理分配。

新華社報導，習近平說，中國已向全球供應3億劑疫苗，將盡己所能對外提供更多疫苗；中國支持本國疫苗企業向發展中國家進行技術轉讓，開展合作生產；中國已宣布支持新冠肺炎疫苗知識產權豁免，也支援世界貿易組織等國際機構早日就此作出決定。

習近平說，中國在產能有限、自身需求巨大的情況下，已履行承諾，向80多個有急需的發展中國家提供疫苗援助，向43個國家出口疫苗。

來源：海峽導報

中國已為受疫情影響的發展中國家抗疫以及恢復經濟社會發展提供了20億美元援助，向150多個國家和13個國際組織提供了抗疫物資援助，為全球供應了2800多億隻口罩、34億多件防護服、40多億份檢測試劑盒。

中非建立了41個對口醫院合作機制，中國援建的非洲疾控中心總部大樓項目已於去年年底正式開工。中國同聯合國合作在華設立全球人道主義應急倉庫和樞紐也取得了重要進展。中國全面落實20國集團「暫緩最貧困國家債務償付倡議」，總額超過13億美元，是20國集團成員中落實緩債金額最大的國家。

提5意見 反「疫苗民族主義」

習近平還提出五點意見，包含切實尊重每個人的生命價值和尊嚴，保證人民群眾生活少受影響；統籌藥物和非藥物干預措施，繼續支持發展中國家尤其是困難特別大的脆弱國家；反對各種政治化、標籤化、污名化的企圖，搞政治操弄絲毫無助於本國抗疫，只會擾亂國際抗疫合作；要摒棄「疫苗民族主義」，疫苗研發和生產大國要負起責任，多提供一些疫苗給有急需的發展中國家；要加強和發揮聯合國和世界衞生組織作用，堅持共商共建共享。

全球健康峰會由20國集團主席國義大利和歐盟委員會聯合倡議舉辦。會議以視訊方式進行，主要討論合作應對疫情、加強今後大流行防範等問題。