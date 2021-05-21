中歐投資協定凍結 環時批歐洲議會別自嗨

中歐投資協定達成時，兩邊的領導人都十分高興。歐盟委員會主席馮萊恩當時發在推特上的照片。 （取材自推特）

歐洲議會以壓倒性的票數通過了凍結中歐投資 協定的議案，意味著歐洲議會將停止相關審議。對此，環球時報社評指出，中歐並非誰求誰，歐洲議會莫自嗨。並稱歐盟 隨美國起舞，毀掉它與中國 最重要的經濟合作協定，是「割自己的肉補美國的肥」。

中歐投資協定談判歷時7年，社評指出，歐洲議會對恢復審議中歐投資協定所提出的條件是粗暴而狂妄的：它要求中國取消對歐盟機構和人員的制裁。而中國實施那些制裁是對歐盟制裁中國機構和人員的反制。

社評稱，中國決無可能因受到歐洲議會的壓力取消那些制裁，歐洲議會在通過的議案中表示，要把圍繞中歐投資協定的討論作為促使中國「改善人權保護」的槓桿，他們的這種意圖必然遭到中方的抵制和蔑視。

社評提到，中歐投資協定談判歷時7年，是高度互利的合作框架，並非歐方對中國的單方面照顧，中方在談判過程中同樣做出了重要讓步，大量歐洲企業對這一協定順利生效抱有很大期待。

歐洲議會打擊了那些企業的期望和抱負，他們做出中國單方面急於通過該協定、他們可以把凍結該協定作為懲罰中國的武器的強勢姿態，這是虛妄的自嗨，是對歐洲輿論的誤導欺騙。

社評建議，中歐投資協定畢竟符合歐盟的整體利益，它契合歐盟戰略自主的大方向。中國不妨以靜制動，讓子彈多飛一會兒。一方面要堅守自己的原則，一方面應繼續加強與歐洲理性力量的合作與互動，實際擴大雙方經貿合作的空間，只要能讓更多歐洲人真切意識到和中國合作的好處，歐洲議會就最終撐不住，輸給歐盟內部的理性力量。

社評並稱，美國激化中西人權分歧，將新疆的事情搞成中西之間的大衝突，是出於華盛頓遏制中國崛起、維護自身霸權的戰略野心。歐盟隨美國起舞，毀掉它與中國最重要的經濟合作協定，是割自己的肉補美國的肥。