注射中製藥致高官死亡？傳金正恩怒禁中國疫苗

北韓領導人金正恩。（路透）

中國 疫苗至今仍有許多人不敢信任，如今中製藥品在北韓 傳出有高官注射後不幸身亡的消息。媒體指出，此事引起金正恩 不滿，他要求北韓高級醫院禁用中國製藥品，甚至連中國製新冠疫苗也遭殃。

南韓一份由脫北者經營的網路媒體Daily NK指出，北韓一名60多歲的高級官員，近日因患有心臟病及高血壓住進平壤醫學院附屬醫院。原本醫師想替他施打北韓國產藥品，但至今仍有許多人不信任北韓製藥品，因此在其他醫療人員的勸說下，改為施打中國製藥品。

醫師最後替他注射中國製、被稱為「萬靈藥」的「硫胺素焦磷酸（cocarboxylase）」，但最後這名高官仍在施打後身亡。

報導指出，這名高官相當受到金正恩信賴，金正恩發現高官注射的是中國製藥品後死亡，金正恩震怒不已，當場下令平壤高級醫療院所禁止使用中國製藥品。

此外，金正恩更要求將中國製疫苗樣本從國內研究分析數據中移除，且不得再對其投入研究活動，轉而全力研發北韓國產疫苗。

根據Daily NK報導 ，北韓現在因為疫情與國際制裁，難以取得進口藥物，因此當局多使用北韓自產藥物，但北韓人民卻普遍不信任北韓國產藥物。

目前北韓當局仍在確認這名官員的死因，不過，調查過程中也發現，平壤主要醫院並沒有妥善保存藥品，有時候更因為冰箱、冰櫃沒電，醫務人員一直在不使用冷藏的情況下存放藥品。