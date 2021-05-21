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疑貿易摩擦再升溫 澳洲葡萄輸中遭延誤

中國新聞組／北京21日電
澳洲葡萄酒最大的海外市場在中國。雙方近期的貿易摩擦涵蓋從煤炭到紅酒等多個領域。（Getty Images）
澳洲葡萄酒最大的海外市場在中國。雙方近期的貿易摩擦涵蓋從煤炭到紅酒等多個領域。（Getty Images）

中澳貿易摩擦再升溫？澳洲貿易部長丹‧特漢（Dan Tehan）指出，運往中國的鮮食葡萄中約有20%在清關時遭延誤，澳洲正在調查原因。葡萄是否成為兩國關係惡化下的打擊目標，部長不願意下結論，稱目前還在與中國溝通。

法廣網報導，運往中國的鮮食葡萄中約有20%在清關時遭延誤，貿易部長丹‧特漢在接受澳洲廣播公司採訪時說，「我們正在努力找出延誤的原因」。

「我一直在與業內人士就他們的所見所聞進行討論，我們也與中國官員就此事進行了交談。」對於葡萄是否成為兩國貿易爭端的又一個打擊目標時，丹‧特漢說，「我們不想妄下結論」。

目前沒有消息披露提及清關延誤涉及的葡萄數量與時間等細節。

「我們正在努力解決這些問題，我們會繼續評估此事，」丹‧特漢並稱，「我們希望查明原因，這也是我們的官員也在與中國官員探討這一問題的原因」。

中國是澳洲的最大貿易夥伴，截至3月的12個月裡，澳洲向中國出口價值1490億澳元（1160億美元）的商品；但中澳雙邊關係目前已降至數十年低點，在澳洲總理莫里森帶頭要求對新冠病毒源頭展開全球調查後，中國近幾個月限制進口澳洲產品，比如大麥、葡萄酒和牛肉。

中國 澳洲

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