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反制中國制裁…歐洲議會高票凍結中歐投資協定

中國新聞組／北京21日電
習近平去年9月在北京同歐盟委員會主席馮德萊恩等人共同舉行中歐投資協定視頻會晤。（新華社資料照）
習近平去年9月在北京同歐盟委員會主席馮德萊恩等人共同舉行中歐投資協定視頻會晤。（新華社資料照）

歷時七年談判達成的「歐中投資協定」，20日被歐洲議會高票通過要求凍結審議程序，直至北京解除對歐洲議會成員及人權委員會等的制裁為止。對此，中國大陸駐歐盟使團發言人回應稱，中歐投資協定是平衡、互利共贏的協定，不是誰對誰的恩賜。中方始終抱有誠意促進中歐合作，希望歐方相向而行。

綜合自由亞洲電台等外媒報導，歐洲議會20日以599票贊成、30票反對、58票棄權，通過名為「關於中國對歐盟實體以及歐洲議會議員制裁」的決議案，要求凍結「歐中全面投資協定」的審議程序，直到北京解除對歐洲議會成員及人權委員會等的制裁為止。

報導說，這項決議並無約束力，但歐洲議會議員們仍提醒歐盟委員會，歐洲議會在決定是否批准「歐中投資協定」時，應考慮中國大陸的人權狀況，包括香港。

決議案並指出，鑑於中國大陸對維吾爾人及香港民主的鎮壓，以及對台灣日益加大的對抗，目前的歐中戰略已經顯示其局限性，歐中關係有需要重新作出平衡，措施包括：立法針對外國補貼對歐洲內部市場的影響、對強迫勞動商品的實施進口禁令、加強歐盟外國投資篩選條例、歐盟還需要充分解決中國的網絡安全威脅和混合攻擊。

報導稱，歐洲議會這項決議無異是對「歐中投資協定」「打槍」。被北京制裁的歐洲議員、歐盟議會對華政策小組主席兼德國綠黨前主席萊茵哈．布蒂科弗（Reinhard Bütikofer）在推特上對此發表評論，嘲諷中國搬起石頭砸自己的腳。

另一方面，歐盟成員立陶宛的議會也在同日通過一項無約束力決議，指中國大陸對待維吾爾人的方式構成「種族滅絕」，敦促聯合國調查新疆關押維吾爾人的營地，促請歐盟審查與北京的關係，並要求中國大陸廢除「港區國安法」，呼籲中國容許觀察員進入西藏。

「中歐全面投資協定」是中國大陸與歐盟間的雙邊投資協定。路透報導，投資協議如果夭折，這對中國大陸和歐盟來說都是一次挫折。根據協議，歐洲在中國大陸的投資和知識產權得到更大程度的保護。中國大陸則希望藉此提高國際地位，成為一個公平和受尊重的貿易夥伴。

中國駐歐盟使團發言人對歐洲議會的這項決議回應表示，中方實施反制措施，是對歐盟搞單邊制裁對抗做出的正當回應。中方始終抱有誠意促進雙方合作，希望歐方相向而行。

歐洲議會20日以599票贊成、30票反對和58票棄權，表決將歐中投資協定凍結。（...
歐洲議會20日以599票贊成、30票反對和58票棄權，表決將歐中投資協定凍結。（取材自twitter.com/EU_Commission）

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