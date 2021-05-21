反制中國制裁…歐洲議會高票凍結中歐投資協定
歷時七年談判達成的「歐中投資協定」，20日被歐洲議會高票通過要求凍結審議程序，直至北京解除對歐洲議會成員及人權委員會等的制裁為止。對此，中國大陸駐歐盟使團發言人回應稱，中歐投資協定是平衡、互利共贏的協定，不是誰對誰的恩賜。中方始終抱有誠意促進中歐合作，希望歐方相向而行。
綜合自由亞洲電台等外媒報導，歐洲議會20日以599票贊成、30票反對、58票棄權，通過名為「關於中國對歐盟實體以及歐洲議會議員制裁」的決議案，要求凍結「歐中全面投資協定」的審議程序，直到北京解除對歐洲議會成員及人權委員會等的制裁為止。
報導說，這項決議並無約束力，但歐洲議會議員們仍提醒歐盟委員會，歐洲議會在決定是否批准「歐中投資協定」時，應考慮中國大陸的人權狀況，包括香港。
決議案並指出，鑑於中國大陸對維吾爾人及香港民主的鎮壓，以及對台灣日益加大的對抗，目前的歐中戰略已經顯示其局限性，歐中關係有需要重新作出平衡，措施包括：立法針對外國補貼對歐洲內部市場的影響、對強迫勞動商品的實施進口禁令、加強歐盟外國投資篩選條例、歐盟還需要充分解決中國的網絡安全威脅和混合攻擊。
報導稱，歐洲議會這項決議無異是對「歐中投資協定」「打槍」。被北京制裁的歐洲議員、歐盟議會對華政策小組主席兼德國綠黨前主席萊茵哈．布蒂科弗（Reinhard Bütikofer）在推特上對此發表評論，嘲諷中國搬起石頭砸自己的腳。
另一方面，歐盟成員立陶宛的議會也在同日通過一項無約束力決議，指中國大陸對待維吾爾人的方式構成「種族滅絕」，敦促聯合國調查新疆關押維吾爾人的營地，促請歐盟審查與北京的關係，並要求中國大陸廢除「港區國安法」，呼籲中國容許觀察員進入西藏。
「中歐全面投資協定」是中國大陸與歐盟間的雙邊投資協定。路透報導，投資協議如果夭折，這對中國大陸和歐盟來說都是一次挫折。根據協議，歐洲在中國大陸的投資和知識產權得到更大程度的保護。中國大陸則希望藉此提高國際地位，成為一個公平和受尊重的貿易夥伴。
中國駐歐盟使團發言人對歐洲議會的這項決議回應表示，中方實施反制措施，是對歐盟搞單邊制裁對抗做出的正當回應。中方始終抱有誠意促進雙方合作，希望歐方相向而行。
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