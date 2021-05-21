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美艦闖中西沙領海 解放軍驅離、胡錫進轟來尋戰

中國新聞組／北京21日電
美導彈驅逐艦航經中國西沙領海。（取材自環球時報）
美導彈驅逐艦航經中國西沙領海。（取材自環球時報）

美威爾伯導彈驅逐艦18日通過台灣海峽，20日航經中國大陸西沙領海。中國外交部發言人趙立堅敦促美方立即停止此類侵權挑釁行為，國防部亦批美方在「玩火」，解放軍南部戰區強調，已經出動海空兵力進行跟蹤監視威爾伯導彈驅並予以警告驅離。

中新社報導，針對美威爾伯號導彈驅逐艦未經中國政府批准，非法闖入中國西沙群島海域一事，中國外交部發言人趙立堅20日在例行記者會上指出，美方侵犯了中國主權和安全，破壞了南海地區和平與穩定，中方對此表示堅決反對。

中國國防部、外交部與解放軍南部戰區20日就美國海軍第七艦隊威爾伯飛彈驅逐艦進入南海西沙領海，表達警告與反對。

國防部要求美方認清形勢、停止挑釁，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，多做有利於地區和平穩定的事，不要為中美兩國兩軍關係製造障礙和麻煩。「中國軍隊將採取一切必要措施，應對一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整」。

共軍南部戰區新聞發言人空軍大校田軍里表示，美軍這一行徑是其搞航行霸權加輿論誤導「混合操控」的一貫伎倆，嚴重侵犯中國主權和安全，嚴重破壞南海地區和平穩定。

對此，環球時報總編輯胡錫進指出，很多中國人懷疑或者擔心美方就是來尋戰的，「我要說，他們沒那個膽量」。

他認為，中美雙方現在都不願意在南海或者台海發生軍事衝突，美方現在的目的是要向中國施壓，增加盟友對美國可以依靠的信心。

中國 國防部 美國

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