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印度不滿製氧機漲價 環時：瞬間爆量供不應求

中國新聞組／北京20日電
印度疫情吃緊，氧氣需求激增，製氧機難尋且價格飆高。（路透）
印度疫情吃緊，氧氣需求激增，製氧機難尋且價格飆高。（路透）

印度媒體早前刊登題為《漲價之後，中國現在又向印度輸送不合格的製氧機》的報導，中國官媒環球時報稱，中國製氧機貴是因供不應求，加上中間商層層加價造成，而且中國製氧機質量已得到歐美市場的認可。

上海第一財經報導，印度等多個國家近期新冠疫情惡化，使得中國所生產的製氧機，從原本的產能過剩轉為供不應求。中國一些廠商的訂單甚至已經排到今年7月。

第一財經表示，日前在「中國國際醫療器械博覽會」上，中國最大的製氧機業者「魚躍醫療」的攤位上，有些規格的製氧機甚至因供應緊張而無法展示樣機。

環球時報也報導，深圳市宏鑫源電子有限公司表示，該公司製氧機日產能約300部至500部，目前產品基本都出口到印度及其周邊國家。「為完成訂單，我們加班加點地生產，產能已經滿負荷了」。

不過有印度媒體近日指控，中國企業近期趁機哄抬價格。《今日印度》稱，魚躍醫療4月30日發貨的製氧機價格為每部340美元，但5月12日已經漲到460美元。

對此，中國醫藥物資協會醫療器械分會會長柏煜坦言，中國製氧機價格近期確實在上漲，主要原因是需求瞬間爆發導致供需失衡，而且目前相關零部件同樣供不應求，價格也都在上漲。此外，印度中間商層層加碼也是原因。

關於質量問題，柏煜表示，中國製氧機已成為出口歐美的主流產品，質量得到當地市場的認可，多間跨國企業也在中國設廠，「可以説，中國製氧機從產品質量到品控都不存在問題」。柏煜提到，不同規格的製氧機出氧量不同，如果印度採購商選擇購買低流量的製氧機，當地民眾使用時可能就會覺得製氧機的出氧量不夠。

中國 印度 疫情

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