搶在美俄峰會前 習近平視訊普亭 見證中俄核能項目開工

習近平與普亭視訊連線，共同見證田灣核電站和徐大堡核電站開工儀式。（新華社）

搶在美國總統拜登 和俄羅斯總統普亭 舉行峰會前，中國國家主席習近平 19日在北京以視訊方式與普亭一同見證雙方的田灣核電站和徐大堡核電站開工儀式。

據央視新聞報導，田灣核電站和徐大堡核電站是雙方的一項核能合作項目。

中俄雙方有關部門和地方負責人、工程建設者代表通過視頻連線分別在江蘇省連雲港市田灣核電站分會場、遼寧省葫蘆島市徐大堡核電站分會場，莫斯科政府大樓分會場、羅斯托夫州原子能機械製造廠分會場參加儀式。兩國企業負責人分別向兩國元首匯報項目進展情況。

習近平強調，能源合作一直是兩國務實合作中分量最重、成果最多、範圍最廣的領域，核能是其戰略性優先合作方向。19日開工的四台核電機組是兩國核能合作又一重大成果。

習近平指出，今年是「中俄睦鄰友好合作條約」簽署20周年。他與普亭商定，將在更高水平、更廣領域、更深層次推進雙邊關係向前發展。面對世紀疫情疊加百年變局，中俄相互堅定支持，密切有效協作，詮釋了中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的深刻內涵。

習近平並提出三點希望，包含堅持安全第一，樹立全球核能合作典範；堅持創新驅動，深化核能科技合作內涵；堅持戰略協作，推動全球能源治理體系協調發展。

普亭則表示，俄中關係處於歷史最好時期和最高水平，兩國合作領域日益寬廣。和平利用核能合作是俄中新時代全面戰略協作夥伴關係的重要組成部分。