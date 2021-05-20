以巴衝突 BBC：中國在中東發聲 填補美國空白

中國 指責美國 阻撓聯合國安理會通過呼籲以色列和巴勒斯坦立即停火的聲明。BBC報導指出，中國在以巴衝突問題上發聲，被認爲目的在填補美國在中東留下的空白。

中國外長王毅 說，中國作為安理會輪值主席十分重視中東緊張局勢。王毅指責美國阻撓安理會通過聲明。王毅說：「我們呼籲美國承擔起其責任，採取公正立場。」

王毅還再次表明，「兩國方案」是解決以巴問題、實現雙方和平共存的根本出路，中國支持以巴雙方在「兩國方案」基礎上盡快重啟和談，早日建立以1967年邊界為基礎，以東耶路撒冷為首都，擁有完全主權，獨立的巴勒斯坦國。

據報導，今年3月，中旬中美阿拉斯加戰略對話發生對撞後，王毅旋即訪問中東地區。王毅在訪問中強調反對以人權的名義幹涉別國內政。日本讀賣新聞當時的報導就指出，中國發動外交攻勢填補美國在中東留下的空白地帶。

此外，中國環球電視網（CGTN）18日討論目前以巴衝突，以色列駐華大使館對節目內容表示抗議，稱其為「公然的反猶太主義」。

以色列駐華大使館對中國官媒公然表達反猶主義感到震驚。大使館在推特上表示：「我們曾希望『猶太人控制世界』的陰謀論時代已經結束，但不幸的是，反猶主義再次露出醜陋的嘴臉。」

中國曾多次表示是「巴勒斯坦人民真誠的好朋友、好夥伴、好兄弟，是以巴和平的堅定支持者」，中國近日還批評美國「阻攔」安理會發表要求以巴雙方立刻停火的聯合聲明。美國國務卿布林肯隨後表示：「我們沒有阻攔外交，相反，我們幾乎不間斷地在進行外交努力。」

據了解，去年6月巴勒斯坦還表示支持中國在香港實施國安法。