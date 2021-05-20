以巴衝突 BBC：中國在中東發聲 填補美國空白
中國指責美國阻撓聯合國安理會通過呼籲以色列和巴勒斯坦立即停火的聲明。BBC報導指出，中國在以巴衝突問題上發聲，被認爲目的在填補美國在中東留下的空白。
中國外長王毅說，中國作為安理會輪值主席十分重視中東緊張局勢。王毅指責美國阻撓安理會通過聲明。王毅說：「我們呼籲美國承擔起其責任，採取公正立場。」
王毅還再次表明，「兩國方案」是解決以巴問題、實現雙方和平共存的根本出路，中國支持以巴雙方在「兩國方案」基礎上盡快重啟和談，早日建立以1967年邊界為基礎，以東耶路撒冷為首都，擁有完全主權，獨立的巴勒斯坦國。
據報導，今年3月，中旬中美阿拉斯加戰略對話發生對撞後，王毅旋即訪問中東地區。王毅在訪問中強調反對以人權的名義幹涉別國內政。日本讀賣新聞當時的報導就指出，中國發動外交攻勢填補美國在中東留下的空白地帶。
此外，中國環球電視網（CGTN）18日討論目前以巴衝突，以色列駐華大使館對節目內容表示抗議，稱其為「公然的反猶太主義」。
以色列駐華大使館對中國官媒公然表達反猶主義感到震驚。大使館在推特上表示：「我們曾希望『猶太人控制世界』的陰謀論時代已經結束，但不幸的是，反猶主義再次露出醜陋的嘴臉。」
中國曾多次表示是「巴勒斯坦人民真誠的好朋友、好夥伴、好兄弟，是以巴和平的堅定支持者」，中國近日還批評美國「阻攔」安理會發表要求以巴雙方立刻停火的聯合聲明。美國國務卿布林肯隨後表示：「我們沒有阻攔外交，相反，我們幾乎不間斷地在進行外交努力。」
據了解，去年6月巴勒斯坦還表示支持中國在香港實施國安法。
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