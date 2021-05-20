中國海洋二號D星發射 天舟二號貨運飛船延期升空

中國發射海洋二號D星，官方稱有助維護海洋權益。(取材自環球網)

據國家航天局消息，19日12時03分，中國 在酒泉衛星發射中心用長征四號乙運載火箭，發射海洋二號D星，衛星順利進入預定軌道，任務取得成功。該星將在推動中國海洋強國建設、拓展藍色經濟空間、維護中國國家海洋權益、推進海洋高科技發展等方面發揮重要作用。另外，天舟二號貨運飛船臨時延期發射升空。

環球網報導，海洋二號D星是中國太空 基礎設施海洋動力衛星系列的第三顆業務衛星，將與海洋二號B星、海洋二號C星等構成中國海洋動力環境衛星星座，主要用於觀測海面風場、海面高度、有效波高、重力場和大洋環流等信息，將為海況預報、風暴 預警、降水預報、地表分析和全球氣候變化研究等領域提供有力支撐。

中國國家航天局負責海洋二號D星工程組織實施管理；中國航天科技集團有限公司所屬中國空間技術研究院、上海航天技術研究院抓總負責衛星系統、運載火箭系統研製；中國衛星發射測控系統部負責發射場及測控系統組織實施；自然資源部為用戶部門，所屬國家衛星海洋應用中心負責地面系統和應用系統建設。

此次任務是長征系列運載火箭的第370次發射。

另據香港01報導，搭載天舟二號貨運飛船的長征七號遙三運載火箭，原定20日凌晨1時許發射升空，並已經完成推進劑加注。不過中國載人航天工程辦公室在發射前夕公布，受到技術原因影響，發射工作被迫延期，實際日期再另行確定。