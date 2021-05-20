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「祝融號」火星車拍攝傳回首張火星照 地貌信息豐富

中國新聞組／北京20日電
導航相機鏡頭指向火星車尾部。圖中可見火星車太陽翼、天線展開正常到位；火星表面紋理清晰，地貌信息豐富。(取材自央視)
導航相機鏡頭指向火星車尾部。圖中可見火星車太陽翼、天線展開正常到位；火星表面紋理清晰，地貌信息豐富。(取材自央視)

國家航天局19日發布中國首次火星探測「天問一號」任務探測器著陸過程兩器分離和著陸後火星車拍攝的影像。圖像中，著陸平台和「祝融號」火星車的駛離坡道，太陽翼、天線等機構展開正常到位。

央視新聞報導，祝融號火星車拍攝的首張火星照片，由火星車前避障相機所拍攝，正對火星車前進方向。圖像中可見坡道機構展開正常；圖像上部的兩個伸桿為已經展開到位的次表層雷達；前進方向地形清晰。為獲知火星車前進方向更大範圍的地形信息，避障相機採用大廣角鏡頭，在廣角鏡頭畸變的影響下，遠處地平線形成一條弧線。

據報導，另一圖像由導航相機拍攝，鏡頭指向火星車尾部。圖中可見火星車太陽翼、天線展開正常到位；火星表面紋理清晰，地貌信息豐富。

另據「中國探月工程」公眾號消息，天問一號任務著陸巡視器15日成功軟著陸於火星烏托邦平原南部預選著陸區後，火星車建立了對地通信。17日，環繞器實施第四次近火制動，進入中繼通信軌道，為火星車建立穩定的中繼通信鏈路，陸續傳回圖像數據。目前，火星車正在開展駛離著陸平台的準備工作，將擇機駛上火星表面，開始巡視探測。

報導指出，祝融火星車配置了兩種通信方式，一是直接與地球通信，二是通過天問一號環繞器中繼，與地球通信。15日當天一著陸，火星車就回報「已著陸，感覺良好」。

著陸後，火星車用隨身攜帶的相機拍了一些照片。不過要是直接發回地球，理論上需要八個多小時。而且由於火星的自轉，每天火星車能和地球直接通信的時間不到半個小時，所以就捨棄了直接向地球傳輸圖像的功能。因此，火星車得等著環繞器的中繼，因為環繞器中繼向地球傳輸數據要快得多。

17日，環繞器進入中繼軌道，與火星車先建立了通信聯繫。火星車先把一些自身狀態的重要數據傳回來，之後再傳圖像。

目前，火星車正在開展駛離著陸平台的準備工作。後續，火星車和環繞器將密切配合，不僅要拍下火星的風景，還要用火星車攜帶的六台科學載荷，對火星進行深入探測，把更多的科學數據傳回來給科學家們研究。

前避障相機圖像（圖中著陸平台、坡道可見） 。(取材自央視)
前避障相機圖像（圖中著陸平台、坡道可見） 。(取材自央視)

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