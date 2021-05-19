中共百年黨慶 殲20空中閱兵

殲20。（中新社）

今年是中共 建黨100周年，雖然官方日前強調不會有閱兵活動，但將舉行相關慶祝演練。有網民16日發現在河北保定上空出現至少29架直升機組成的100字樣的空中編隊，也有人拍到15架殲20戰機編隊，在天津上空進行飛行演練。

自由亞洲電台報導，網上流傳多個解放軍武裝直升機和戰鬥機在空中編隊飛行的視頻。其中一段視頻顯示，5月16日，河北保定上空，至少有29架武裝直升機組成的100字樣編隊，另有3架尾隨。

武裝直升機組成的「100」字樣編隊。（視頻截圖）

在另一段視頻中，兩組解放軍空軍戰鬥機在空中編隊飛行，每組五架戰機。另外有天津的拍攝者稱，在16日周日，中國 空軍第五代殲20隱身戰機，五機編隊飛行。拍攝者稱，至少有15架殲20隱身戰機組成的三個編隊進行飛行演練。

殲20第五代隱身戰機也出現在河北。（視頻截圖）

消息人士指出，這些飛行表演編隊是在為中共建黨百年慶祝活動做準備，可能在7月1日舉辦慶祝建黨百年大會時，飛越天安門 廣場上空。

而直升機排成「100」字樣列隊通過，是參照2019年10月1日中共建政70周年閱兵式的作法。

網民上傳網絡的一張圖片顯示，中國空軍航空兵飛行員臂章寫有「建黨100周年慶祝表演」。目前官方並未對民眾拍下的畫面作任何說明及評論，這些被張貼在網路上的照片及影片仍可看到。

自2012年習近平上台以來，其主導的先後有2015年反法西斯戰爭勝利大閱兵、2017年解放軍建軍節朱日和沙場點兵、2018年南海大閱兵以及2019年國慶大閱兵。

來源：xi zhu