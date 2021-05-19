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歐美鋼鋁關稅戰休兵 齊聲批中「扭曲貿易」

中國新聞組／北京19日電

美國歐盟17日發布聯合聲明表示，同意暫停兩年來的鋼鋁關稅戰，並合作討論全球產能過剩問題，目的是要「讓中國這種支持扭曲貿易政策的國家承擔責任」。

旺報引述華爾街日報報導，美國總統拜登預計下月中旬出席美歐峰會，歐盟17日宣布暫緩實施對美加徵關稅，同意將原定針對美國波本威士忌、哈雷機車等產品加徵報復性關稅的計畫延後至少六個月。雙方同意為解決關稅爭端「開闢一條道路」。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）以及歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）共同簽署的聯合聲明表示，雙方表示將以盟友及夥伴身分，共同解決關心的議題，同時也要求「支持貿易扭曲政策的國家，例如中國承擔責任」。

報導指出，美歐雙方將討論如何因應中國產能過剩、壓低價格，對歐美鋼鋁行業及從業人員構成嚴重威脅的問題。聲明指，為共同努力創造最具建設性的環境，雙方同意避免採取「對雙邊貿易造成負面影響」的行動。美歐也承諾迅速展開討論，顯示雙方如何確保鋼鋁產業的長期競爭力，同時強化雙方的民主聯盟。

這項協議是拜登上任後，第二度「修復美歐經貿關係」，也為他6月中旬訪問布魯塞爾創造正面氣氛。

歐美鋼鋁關稅爭端始於2018年6月，時任美國總統川普以維護國家安全為由，向歐盟進口鋼鋁分別加徵25%、10%關稅。隨後歐盟決定針對價值28億歐元的美國商品加徵25%關稅，並預告2021年6月1日將對剩餘價值36億歐元的美國商品關稅上調至50%。

關稅 美國 歐盟

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