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中國貿易戰滑鐵盧？澳鐵礦石價格漲5成 中稀土卻跌2成

中國新聞組／北京19日電
澳洲西岸一處鐵礦砂礦場，無人車正在作業。（路透）
澳洲西岸一處鐵礦砂礦場，無人車正在作業。（路透）

中國早前發動貿易戰回應澳洲對其人權問題的批評，但在鐵礦石方面，作為全球主要出口國的澳洲並未因此受到太大衝擊，價格甚至比去年飆漲約五成。反而被中國視為戰略物資、作為反制西方陣營工具的稀土，卻自3月起一路下跌逾2成，反映中國企圖以貿易制裁澳洲逼迫就範的作法「遭遇滑鐵盧」。

自由亞洲電台報導，最近兩個月，國際鐵礦石受到中國與澳洲兩國關係負面影響，以及產量減少，其價格持續上升並再創新高。2020年，鐵礦石每噸700至800元人民幣，如今上升到1200多元，升幅近五成。

鋼鐵行業是中國重要的原料工業之一，鐵礦砂大漲導致鋼品價格攀升，其下游產業如建築、汽車、家電等，都受到衝擊，部分終端市場的業者已經受到壓力。

有分析指出，部分國家因為疫情趨緩，開始恢復生產，推升對鐵礦石的需求。但鐵礦石的主要出口國澳洲和巴西的產能還不足，導致市場供不應求。澳洲雪梨科技大學中國研究教授馮崇義表示，巴西還沒有恢復出口，巴西國內的企業也無法恢復鐵礦石加工工作，進而影響價格。

至於長期被中國視為戰略物資與制裁他國工具的稀土，從今年3月以來卻出現跌價。以用量最多的稀土產品之一的氧化釹為例，3月以來，其價格從最高的接近每噸70萬元人民幣，跌至如今的50多萬元。

對此，馮崇義分析，雖然中國擁有豐富的稀土資源，但被禁止出口的國家還可以選擇從其他國家進口。他說，有些國家例如澳洲，不是沒有產稀土，只是因為生產成本高所以沒有投入太大心力，「可是因為中國利用稀土作為武器對付西方國家之後，刺激了澳洲等國，就把這個市場補充上來」，「所以中國的稀土反而搬起石頭砸自己的腳」。

中國金融學者司令則表示，澳洲鐵礦石與中國稀土出口價格呈現相反走勢的現象值得研究。他說，中國稀土業雖然占據世界稀土領域半壁江山，但是這些企業大多是山頭林立，小而不強，品質比較差。

報導指出，中國雖然幾乎壟斷了全世界的稀土，但在價格上卻沒有話語權。2020年，中國稀土市場規模達195億元，總產量14萬噸，但中國的包頭稀土交易所，年交額僅13.3億元人民幣，約0.3萬噸。

中國工信部部長肖亞慶曾在3月時公開表示，中國的稀土沒賣出「稀」的價格，賣出了「土」的價格。

中國 稀土 澳洲

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