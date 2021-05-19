趙立堅大罵美國可恥 「搶全球1/4疫苗、上億劑閒置」

阿斯特捷利康生產的疫苗。（美聯社）

美國 總統拜登17日宣布，將再向海外釋出2000萬劑新冠疫苗 ，但中國 外交部發言人趙立堅指控美國，搶購了約26億劑疫苗，遠超自身所需，目前還有上億劑疫苗閒置在倉庫。他還說，美方動不動就在疫苗問題上拿中國說事的做法，令人不齒。他並呼籲美國當務之急是立即解除出口限制，盡快彌補發展中國家的疫苗缺口。

白宮4月就曾宣布，將與他國分享約6000萬劑由阿斯特捷利康（AstraZeneca）生產的疫苗。拜登17日宣布，6月底前將再釋出2000萬劑疫苗到海外。

中國外交部發言人趙立堅。（取材自中國外交部網站）

趙立堅18日在例行記者會上則表示，「西方發達國家特別是美國儲備了遠超於其所需求的疫苗」。他指出，美國已經搶購約26億劑疫苗，占全球四分之一，遠超過自身所需，上億劑疫苗正閒置在美國倉庫裡。因此，當務之急是這些採購疫苗遠超實際需要的發達國家立即解除出口限制，加大疫苗供應，盡快彌補發展中國家的疫苗缺口。

對於拜登早前稱結束新冠大流行需要美方的領導，趙立堅表示，與美國不同，中國不會用疫苗影響領導世界，更不會空喊口號不行動。中國的目標只有一個，那就是盡可能幫助發展中國家挽救更多的生命；中國對外提供疫苗或抗疫物資，不是為了從他國換取好處，沒有任何地緣政治目的，不附加任何政治條件。

趙立堅說，美方動不動就在疫苗問題上拿中國說事的做法，令人不齒，讓人不得不懷疑美方的真實目的和動機。

趙立堅還表示，如果我們能多讓一個人呼吸，就要多讓一個人呼吸，不論他們來自哪個國家，不論他們是黑人、白人或黃種人。

趙立堅稱，中方正以實際行動踐行疫苗全球公共產品的承諾。中國在自身人口基數巨大，疫苗供應十分緊張的情況下，為疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性作出了實實在在貢獻，並將繼續為疫苗在發展中國家的公平可及作出中國貢獻。

中國外交部另一名發言人華春瑩三天前才批評美國囤積疫苗，她指美國人口占世界總人口的4%，但卻搶購了約26億劑疫苗，占全球疫苗總量的四分之一。讓她想到杜甫的一首詩：「朱門酒肉臭，路有凍死骨」。