天問1號登陸火星動畫抄襲NASA？專家：很明顯有參考

有網民指天問一號著陸過程展示動畫與2011年NASA發布的「好奇號」（Curiosity）火星探測任務動畫介紹片段如出一轍，質疑有抄襲之嫌。（視頻截圖）

中國 航天局日前宣布天問一號成功著陸火星 ，並公開了一段約兩分鐘的動畫，展示天問一號著陸的過程。不過，有網民表示，天問一號的著陸動畫，與美國太空總署（NASA ）10年前的好奇號（Curiosity）火星探測任務動畫部分片段極為相似，質疑有抄襲的嫌疑。

香港01報導，中國航天局指天問一號在當地時間15日上午8時20分左右成功著陸火星，地點位於火星北半球的烏托邦平原，實現中國首次地外行星著陸，著陸後祝融號火星車成功傳回了遙測信號。

中國航天局還公布了一段動畫，展示天問一號探測器「落火」的詳細過程，包括從約125公里高進入火星大氣前的情況、準備著陸前的降傘減速、展開著陸腿及開啟發動機等程序，亦有用作記錄火星表面實況的光學成像敏感器的模擬成像畫面，讓觀眾於短短2分21秒了解整個著陸程序。

來源：CHINA LIVE 直播中国

不過，香港網民發現，航天局公布的動畫與2011年NASA好奇號火星探測任務動畫介紹片段如出一轍，無論動畫運鏡、畫面構圖，甚至是剪接也極為相似，質疑天問一號的片段有抄襲之嫌。

該網民還將好奇號與天問一號的電話片段剪輯在一起對比，畫面有許多相似之處，最大的差別僅是好奇號與天問一號的外型不同，前者是飛碟形，表面有許多小零件；後者是碗形，外表較為圓潤。

來源：李明宇

據台灣蘋果日報報導，台灣資深動畫製作人小馬（化名）表示，天問一號的短片「不能說是抄襲，但明顯是參考了對方很多細節」。

小馬指出，從天問一號進入火星大氣層的角度、登陸姿態、燈光、特效、時間點等分析，明顯參考了NASA的短片。他說，這樣可減少很多前期的製作時間，把精力用在「製作動畫Model（模型）上」，而天問一號的動畫質感也明顯較優勝，畢竟兩片相差了十年，「電腦技術已有明顯進步」。

有網民指天問一號著陸過程展示動畫與2011年NASA發布的「好奇號」（Curiosity）火星探測任務動畫介紹片段如出一轍，質疑有抄襲之嫌。（視頻截圖）