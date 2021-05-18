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法國軍艦行經台海抵日軍演 「呼籲中國尊重國際法」

中國新聞組／北京18日電
法軍派出「聖女貞德21」參與日本境內軍演。（取材自臉書）
法軍派出「聖女貞德21」參與日本境內軍演。（取材自臉書）

法軍於14日至16日史上首度與日軍在日本境內進行陸上聯合軍演。法國派出兩艘軍艦，展示其印太戰略的決心，其中一艘航經台灣海峽。法國海軍參謀長說，這次軍演對中國釋放訊息，呼籲尊重國際法。

這場史無前例的演習顯示了日本與歐洲各國及傳統盟友美國日益緊密的軍事合作，以應對中國在印太地區勢力崛起所帶來的擔憂。

為了這兩天的行動，法國派出60多名外籍士兵、海軍與兵工隊，與日本陸上自衛隊「水陸兩棲機動團」以及美國海軍合作，在九州霧島演習場進行假想奪島狀況及巷戰。日美法三國以及澳洲共派出10多艘軍艦參與軍演，法國派出兩棲攻擊艦托納爾號與巡防艦蘇爾庫夫號參加演習。

中央社報導，托納爾號沿台灣南方海域抵達日本，蘇爾庫夫號則往北行經台灣海峽。任務指揮官特蘭查特表示，「航行時中國與台灣各在兩側，我們根據國際法規定的航線，從中行駛而過」。

上次法艦通過台海是在2019年4月，當時法軍「葡月號」巡防艦通過台海，曾引發中國大陸抗議。

來源：U.S. Navy

這次法日美澳演習地點接近東海的釣魚台列嶼，日本拓殖大學世界研究所所長川上高司對法媒表示：「這次演習是對中國在該地區日益咄咄逼人行為的威懾。」

法國海軍參謀長范迪亞上將去年11月就表示，這次演習「帶有對中國的訊息」，特別強調「自由航行的重要性以及對國際法的尊重，我們在這點上與盟友組成聯合陣線 –也就是日本、美國、澳洲與印度」。

由於法國在印太地區擁有屬地，並長期部署8000名兵力。法國總統馬克宏2018參訪澳洲時曾宣布「印太新軸心」，提出「奠基在法律規範與對抗各種形式霸權的整體穩定戰略」。在抵達日本之前，法國軍艦先參與美、澳、印、日於孟加拉灣的「拉佩魯茲」聯合軍演。

東京上智大學國際關係學教授宮下明聰分析，「為了回應中國最近崛起的勢力以及在南海的挑釁舉動，歐洲國家在這區的活動會越來越頻繁」。

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