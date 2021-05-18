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環時：美急推第6代戰機 為壓制中國

中國新聞組／北京18日電
美軍六代機CG圖。（取材自環球網）
美軍六代機CG圖。（取材自環球網）

美國空軍考慮削減F-35約一半的產量，F-22也將計畫於2030年開始退役；環球網引述報導解讀，五角大樓之所以做此決定，是因為這兩種隱形戰鬥機「已經無力在對抗中國新型戰機時占上風」，美國急需研製下一代戰鬥機來壓制中國。

F-35減產 F-22在2030年開始退役

據環球時報報導，美國「空軍」雜誌14日披露，美空軍副參謀長海諾特（Clinton Hinote）表示，美國當前最先進的F-22戰鬥機將於2030年開始退役，逐步用更強大的NGAD戰鬥機取代，「因為中國隱形戰機和導彈威脅的進展比我們想像的更快」；海諾特說，它退役的確切時間，將取決於空軍多快能生產第6代戰機；美國有線電視新聞網報導也指出，美國空軍正計畫將F-35的採購數量從1763架削減到800架，取而代之的是下一代空中優勢（NGAD）計畫，這是用數字工程設計的秘密第六代戰鬥機。據稱，一架完整的原型機已經首飛並「打破了許多紀錄。」海諾特強調，隨著北京的威脅與日俱增，要捍衛盟友更必須如此。

海諾特解釋說，隨著越來越多的國家裝備先進防空系統，F-22的隱形優勢大幅削弱，短板卻日益凸顯：運作成本高昂，航程短，彈艙小。F-35也好不到哪裡去，維持隱形狀態時，內置彈艙只能搭載4枚中程空對空導彈，比F-22的載彈量更差。

圖為美國F22猛禽戰鬥機。（取材自環球網）
圖為美國F22猛禽戰鬥機。（取材自環球網）

據了解，美國空軍參謀長布朗（Charles Q. Brown Jr.）12日才披露，目前空軍有7款戰機機隊，他未來打算精簡為F-35、F-16，F-15EX和「下世代空優」（NGAD）戰機等4大主力。

儘管「下世代空優」計畫屬於高度機密，鮮少有細節公開，但據中國時報報導，美國空軍官員似乎認為，那是一連串系統，而不只是一款由駕駛飛行的傳統戰機。美國空軍前採購、技術與後勤助理部長羅波（Will Roper）去年9月宣布，全尺寸「下世代空優」驗證機已首飛。

美賞3萬美元招「第五縱隊」

此外，環球時報也指出，美國駐華使館懸賞最高3萬美元在中國招募「第五縱隊」；報導指出，美國駐華大使館和領事館近日在官網上推出2021年度的「公共外交小額贈款計畫」。該計畫擬資助中國境內的個人、非政府組織、智庫、學術機構等，用於舉辦宣介美國社會、歷史、文化藝術及價值觀的活動。項目計畫為每個申請人或組織提供單筆最高3萬美元的獎金。

外交學院教授李海東對「補壹刀」直言，這就是一個由美國國務院策動，打著「公共外交」幌子對包括港澳地區在內的中國各地進行宣傳滲透，以文化活動行為等掩護，向「特定人士」或「組織」提供資助，甚至策動「顏色革命」的計畫。

美國 中國 國務院

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