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俄政壇也打中國牌？俄共被批成「中共黨支部」

中國新聞組／北京17日電'

俄政黨間攻擊也中國牌？俄羅斯「祖國黨」日前發表公開信，指責俄羅斯共產黨已成中共黨支部，抨擊俄共領袖久加諾夫和俄共高層從中國和中共那裡獲取金錢、其他形式的支持和行動指示，分析指出，俄政黨之間時常抹黑揭短，打中國牌攻擊對手十分罕見。

美國之音報導，針對「祖國黨」的公開信，反映了中國與俄政黨之間各種檯面下的互動和微妙關係。據報導，公開信寫給俄羅斯司法部長，要求對俄共與中國的關係展開調查。公開信認為，俄共及領袖久加諾夫等高層的行為完全符合相關法律條款，有資格被列入到外國代理人的名單中。

公開信說，俄共高層人士頻去中國旅行和發表演講。久加諾夫出版的三本書被翻譯後在中國出版獲取稿費。久加諾夫的一個孫子也以留學實習的名義在中國學習中文和生活。曾經擔任過伊爾庫茨克州長的列夫前科則和夫人一年中有多達三分之一時間在中國度過。「祖國黨」因此認為，久加諾夫等人以隱蔽的方式獲得外國資助在俄羅斯境內從事政治活動。

俄共對「祖國黨」的公開信嗤之以鼻。

報導指出，俄共領袖、俄共黨員出身的學者、漢學家、政治人物等都是中國官媒喜愛的採訪對象和座上賓。久加諾夫日前曾對中國官媒表示，他們也在準備慶祝中共建黨百年，他更稱為此感到自豪。

除此之外，一些俄共黨員出身的俄羅斯名人喜愛把去中國旅行，參加各種研討會，去莫斯科中國大使館做客，參加各種宴請的照片發表在社交媒體上炫耀。

不過也有消息指出，「祖國黨」與中國也有密切關係。有「祖國黨」背景的一些經濟學家、政客也常去中國訪問，還有人曾訪問過天安門的毛紀念堂。

時事評論人士尼科里斯基說，俄共這些人又很善於見風使舵，撈取紅利，中國幫助俄共未必能獲得對等回報。

中國 俄羅斯 中共

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