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南海爭端 菲總統嗆中：殺了我也寸步不讓

中國新聞組／北京17日電
針對南海問題，一群抗議者在中國駐菲律賓首都馬尼拉會領館外集會，抗議者戴著菲律賓總統杜特蒂和中國國家主席習近平的面具。(美聯社)
針對南海問題，一群抗議者在中國駐菲律賓首都馬尼拉會領館外集會，抗議者戴著菲律賓總統杜特蒂和中國國家主席習近平的面具。(美聯社)

中國在南海主權問題上與菲律賓的衝突越演越烈，中方日前動員超過2000艘船艦集結在南海的牛軛礁（Whitsun Reef），引發菲方抗議。菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）15日表示，菲方在西菲律賓海（南海的一部分）與中國的領海爭議，菲律賓船艦「一寸都不退縮」。

據自由亞洲電台報導，菲律賓就中國船隻在牛軛礁集結的行為，已經向北京表達至少六次外交抗議，要求中國船隻離開未果後，菲律賓也派出兩艘船艦，分別在菲律賓占領的自由群島（KIG）和中國占據的美濟礁（Mischief）周邊巡航。

杜特蒂15日接受電視台採訪時表示，「我們的船艦在希望島（Pag-asa）和其他地方，我們不會退縮一寸」，「我不會退縮。如果你們想殺了我，就殺吧，我會在這裡。（如此）我們的友誼就此結束」。

不過，杜特蒂接著說，「我不想跟中國起爭執。我重申我們欠中國人情。一個很大的人情。他們在我們的生活上出手相助。但我希望你們（中國）了解我們國家的利益」。

對於菲律賓反對派要求杜特蒂向聯合國提案約束北京遵守常設仲裁法院的南海仲裁結果，杜特蒂當天也回應表示：「聯合國什麼時候有用過？」、「饒了我，我會在那裡變成笑話」。海牙常設仲裁法院2016年指中國「對南海水域資源無歷史性權利」。

日媒：700多筆軍事基地附近土地交易涉中資

此外，日本「產經新聞」日前報導，日本政府近期開始對駐日美軍和自衛隊基地等附近的土地產權進行調查，發現有700筆土地買賣計畫「與中國等外資集團有關」，「可能對日本安全構成威脅」，日本國會正審議法案，可能將限制關鍵設施周邊一公里的區域開發。

對此，中國環球網回擊稱，日本沖繩美軍嘉手納基地對面就有一座沖繩當地政府修建、可登高眺望美軍機起降訓練的小樓，可以清晰地看到基地內的機庫、跑道和戰機。環球網稱，該小樓每年有超過20萬的遊客，日本媒體也長期駐守在頂層的觀景台拍攝美軍機起降，現在「產經新聞突然恍然大悟般『警告』這類建築會眺望基地內部」很荒謬。

中國 日本 杜特蒂

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